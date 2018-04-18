兩岸場館開不停！台灣劇場技術人才缺很大

高雄衛武營將於今年十月正式啟用。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

大陸對台祭出「31項惠台措施」，其中12項涉及加快給予台資企業與大陸企業同等待遇，19項涉及逐步為台灣同胞提供與大陸同胞的同等待遇，其中針對影視、文化人才更提出多款措施。

事實上，台灣文化人才的創意、行銷、技術在國際上都有目共睹！近年來，台灣北中南大型國家級場館紛紛落成，高雄衛武營將於今年十月正式啟用，名列亞洲最大規模的國際級演出場域，各地的表團、藝術節也隨著趨勢活絡起來。

值得關注的是，在場館的快速建置下，業界的劇場技術人才是否能應付大量節目的誕生? 面臨台灣優秀人才出走率居高不下的世代，加上藝文產業對於一般人來說，就像蒙了一層神秘面紗，面紗後五光十色的看似絢麗，卻難以入行，如何填補藝文產業技術人才的斷層，提高留台工作的動力成為一大考驗。

面對內憂外患的產業困境下，文化部攜手廣藝基金會，於7/9開辦第二屆藝思塾「劇場技術人才培訓班」，期望成為扶植專業人才的搖籃，提供表演藝術環境人才需求，未來目標建立人才共享平台邁進，彌補產業人才缺口，該理念深獲屏東縣政府認同，8月即將帶著課程至屏東演藝廳開辦首屆「劇場燈光與音響技術班」，透過各方的力量，全力支持培育劇場技術人才。

2017年開辦首屆藝思塾「劇場技術與管理人才培訓班」，高手雲集，學員陳柏岡由韌體工程師轉戰劇場演員，在課程結訓後揉合劇場幕前幕後知識技術，成為全方位的劇場人才。藝思塾力求讓每一位學員在結訓後，立刻成為線上專業工作者，首屆畢業學員逾七成朝向藝文產業工作，有學員擔任TIFA台灣國際藝術節技術人員及節目舞台監督等成功案例，更加確立廣藝基金會培養產業人才的志願。

2017年開辦首屆藝思塾「劇場技術與管理人才培訓班」，高手雲集，學員陳柏岡由韌體工程師轉戰劇場演員，在課程結訓後揉合劇場幕前幕後知識技術，成為全方位的劇場人才。藝思塾力求讓每一位學員在結訓後，立刻成為線上專業工作者，首屆畢業學員逾七成朝向藝文產業工作，有學員擔任TIFA台灣國際藝術節技術人員及節目舞台監督等成功案例。

(中時電子報)

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