台藝術家登德國！用圖像再現亞美尼亞歷史

2018年04月18日 06:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

路是腳踏出來的，歷史是人寫出來的。人的每一步行動都在書寫自己的歷史。——吉鴻昌清！在數位化時代裡，歷史也能重現！文化部贊助前往德國貝塔寧藝術村駐村之藝術家魏澤，4月13日至5月6日發表其駐村成果個展，透過照片拼貼、影像處理等方式再現亞美尼亞及土耳其之間的歷史問題。

該展於4月12日晚間7時開幕，現場嘉賓雲集，人潮眾多，駐德國代表處謝大使亦偕文化組同仁親臨觀賞。貝塔寧藝術村藝術總監譚勒（Christoph Tannert）及國際部經理菲舍迪克(Valeria Schulte-Fischedick)皆親自接待，並由魏澤導覽解說。

參觀民眾一踏進貝塔寧藝術村大門，目光隨即被周圍一幅幅拼貼及影像處理的大型殘破建築畫面吸引，彷彿走進時光隧道，回到一個被遺忘了古城-阿尼(Ani)，該城靠近亞美尼亞邊境，曾是中世紀亞美尼亞王國首都，目前為土耳其卡爾斯省的廢墟城市，無人居住。

魏澤為忠實呈現亞美尼亞及土耳其之間的歷史關係，事前做足了功課，親自赴2國作田野研究、與當地人交談並以相機記錄當地歷史遺蹟。身為具台灣本土歷史思維的藝術家，她對民族認同、領土及邊界，以及地理位置形式表現之詮釋特別感興趣。魏澤用上千張經過影像處理的照片拼貼，以各種視角再現，那曾是亞美尼亞繁華城市阿尼，卻經土耳其佔領及破壞後，散居在外之人民的文化及民族認同的歷史。在她的展覽中，可以看到亞美尼亞人如何在受外族壓迫時仍企圖展現強烈自我認同並向威權控訴的痕跡。

導覽過程謝大使亦與魏澤交換有關認同問題的想法，魏稱她在創作此作品時，多次感受到台灣自身處境。貝塔寧藝術村藝術總監譚勒亦稱讚魏澤作品獨具視角，能以一個第三者角度來檢視亞土這一段關係，或許更為客觀。會中亦有許多台灣在歐洲發展的藝術家蒞臨，彼此觀摩，交換創作心得。

貝塔寧藝術村為柏林知名藝文機構，大型展覽每每吸引各界重要賓客前往觀賞，是藝術家增加曝光並提高知名度的絕佳機會，文化部與貝塔寧藝術村的合作已有數年，選送前往駐村的藝術家超過10位，對推廣我視覺藝術頗具成效。

(中時電子報)