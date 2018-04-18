4月18日三報頭條要聞

三報頭條要聞

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中時電子報
綜合報導

◎中國時報

拜託賴揆勿魯莽 別讓金門擋炮彈

大陸今（18）日將在福建泉州海域實彈演習，不少金門民眾批評行政院長賴清德沒有同理心，一而再、再而三挑動兩岸最敏感的主權議題，造成與大陸僅一水之隔的金門人焦慮不安。副縣長吳成典更直言，賴清德以最高行政首長身分，強調自己是「務實的台獨工作者」，「很不適合，也十分草率、魯莽」。

王文淵接掌工總 當面向賴揆建言！非核民粹 不利台灣經濟發展

新任工總理事長王文淵昨（17）日當面向行政院長賴清德提出對台灣經濟的「五大憂心」：兩岸關係持續不改善，台灣企業將喪失發展契機；非核家園目標，若堅持執行將不利台灣經濟發展；環保議題民粹化，不能解決問題；刪《公司法》27條法人董事，若沒配套，將傷害國家經濟發展；盼恢復《促進產業升級條例》租稅優惠，以留住企業投資。

金門火炮射擊 較勁意味濃

大陸台海實彈軍演今登場，國軍戰備如常，金防部昨進行66火箭縮射彈射擊，18日也進行早預訂的連級輕兵器射擊，敏感時刻較勁意味濃。同時，陸軍特指部特一營275公里山隘行軍，持續訓練；新加坡在台的星光部隊，本周也將依計畫與我部隊進行「正午操演」實兵對抗操練。

◎工商時報

美封殺陸5Ｇ！七年禁售令！ 不准美企賣零組件和技術給中興通訊

為遏制中國大陸5G產業發展，美國昨對中興通訊祭出讓市場震驚的封殺令。美國商務部16日宣布，禁止美國公司在未來7年向中興通訊銷售通訊元件和技術。中金公司指出，兩方如不能在1～2月內達成和解，會影響通信設備和手機等業務的正常生產與銷售，更重要的是，美國出招打擊中國大陸科技競爭力，也可能嚴重影響全球5G網路進程。

工商社論》談大陸對台31項措施的因應之道─與其澆水降溫 不如釜底抽薪

大陸國台辦於今年2月28日發布實施《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（亦即媒體俗稱的惠台31項措施）。此一措施將逐步給予台企、台胞和大陸企業、同胞國民待遇，以積極吸引台灣人才、資金，協助大陸產業的發展。

大陸突降準4,000億人民幣 入市

中國人民銀行昨（17）日傍晚宣布，從4月25日起，下調部分金融機構存準率1個百分點，藉此償還到期的「中期借貸便利」（MLF）9,000億元人民幣（下同），同時對市場釋放資金約4,000億元。市場分析，此舉除緩解市場流動性壓力，也可能是中國政府對沖中美貿易摩擦對經濟造成的影響。

◎旺報

中興遭圍剿 大陸5G發展受創

一夕之間，全球5G產業風雲變色！華為剛宣布其5G產品獲全球首張「歐盟通行證」，另一5G中國夥伴中興卻遭受美英兩國聯手圍剿，美國商務部在16日下達7年封殺令，禁止美國公司向中興通訊銷售任何商品與服務，英國國家網路安全中心（NCSC）也在17日警告英國電信業不要用中興，罪名上升到「國家安全」，大陸官媒和機構都直指，這是美國要牽制中國的5G發展。

旺報觀點－美護產業霸權 啟動技術冷戰

全球5G商用進程全面加速的關鍵時段，中美貿易摩擦居然從關稅戰蔓延出去，讓中興成了箭靶，這也顯示美國的「中國威脅論」已悄悄升級，不再只是貿易與匯率，也不再只是被動防守，而是啟動「技術冷戰」，從對方的根源下手攔截。

陸貿易反擊 拿美國高粱開刀

針對美國政府對大陸的中興通訊發出採購禁制令，大陸商務部17日強硬回應指出，中方將隨時採取必要措施，維護陸企的合法權益。而在美方的禁制令公布不久，大陸商務部隨後也公告，決定對原產自美國的高粱實施反傾銷措施，反制意味相當濃厚。分析人士指出，儘管大陸有關部門對此事已調查多時，但選在此時公布訊息，時間上的巧合，難免引發外界聯想。

(中時電子報)

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