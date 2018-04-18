美日對北韓意見完全一致 川普： 川金會若不順 將強硬以對

2018年04月18日 08:21 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三赴美訪問，18日一早(台北時間)與美國總統川普在川普位於佛羅里達州棕櫚海灘的別墅舉行第6次高峰會談。川普在會談後強調，美日對北韓的意見完全一致，若美朝高峰會談不順利，仍將強硬以對。

川普在會上提及27日召開的南北韓高峰會談時表示，「我支持能南韓和北韓能展開終結戰爭狀態的對話」，針對約6月上旬召開的美朝高峰會談，川普則表示，「如果進展不順利的話，我會採取強硬的態度以對」，語中有牽制北韓的意味。

川普還透露，他與金正恩可能會面的地點有5處，時間可能在6月初也可能更早一點。

川普還提及，將與安倍討論貿易和安全保障的議題，並強調「日本買了美國很多軍備品，我們也向日本買了很多商品」。在美日貿易逆差問題上，川普強調，「還有進一步能做的事」。意即，兩人的會談將聚焦貿易問題，盼日本能努力削減貿易逆差。

安倍則表示，「希望(與川普)能針對為實現北韓以完全、可驗證且不可逆的方式廢棄核武、飛彈達成共識。」，安倍希望在北韓沒有採取非核化的具體行動時，美日仍維持最大限度的施壓。

安倍還提及「盼能積極地討論對日本而言很重要的綁架問題」，安倍希望川普能在美朝高峰會談上，協助日本解決北韓綁架日人問題。

川普和安倍這次是第6次的會談。安倍繼去年2月之後，第2次被招待到川普的別墅。

(中時)