王昊遭虐死案再審遭駁 高檢署提抗告

2018年04月18日 07:46 中時 陳志賢

2歲男童王昊7年前被母親的男友劉金龍等人餵毒虐打致死，高檢署引用台大法醫研究所李俊億教授的鑑定報告，認為劉男拖延送醫、對幼童施打毒品，是殺人而非傷害致死聲請再審，遭高院駁回。高檢署不服，已向最高法院提起抗告。

高檢署18日證實，檢察官已於本周提起抗告，希望高院撤銷裁定。

2011年王昊遭母親同居人、毒販劉金龍，夥同3名毒友聯手以拔指甲、注射海洛因等泯滅人性手法凌虐致死，引起社會震驚；一審將劉男判死，二審改依傷害致死罪判刑30年，遭最高法院駁回上訴而定讞。

王昊姑姑王薇君不滿本案並非以殺人罪判罪，經長年奔走後，檢察總長曾提非常上訴，但遭最高法院駁回確定。今年1月，高檢署援引李俊億教授鑑定報告，認為王昊到院前已死亡4到6小時，解剖時血液中毒品濃度超過一般成人耐受量，劉金龍等人可預見幼童施打毒品會致死，應用殺人罪受較重刑的判決，罕見地向高院聲請再審。

4月2日，高院認為高檢署聲請再審所提的鑑定報告，只是依照先前判決既有的資料重新評價，是對同一事證所形成的不同心證，不符合再審規定的「新事實、新證據」，況且本案是為被告不利益聲請再審，應受嚴格的法律限制，因此駁回檢方聲請。

王薇君得知後，當天趕到高院前難過地掩面痛哭說，王昊遺體已經火化，如何找新事證？所有事證都在起訴書、醫療報告，法官都看不到嗎？痛批司法根本無視對兒童的生命權捍衛，希望檢方提抗告。高檢署收到裁定書後，已提抗告。

(中時)