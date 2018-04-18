嗑藥激戰3天 男目睹女友「左右搖晃」暴斃懷中

邊吸毒邊與男友發生性行為，女竟因此丟掉寶貴性命。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

蔡姓男子與張姓女友，為了慶祝同居嗑藥助性，一連激戰3天，豈料張女突出現全身無力情形，左右搖晃暴斃在蔡男懷中，台北地檢署查出蔡男提供助性藥物， 依《藥事法》中轉讓偽藥致人於死罪，將其起訴。

擔任酒店少爺的30歲蔡姓男子，與前女友分手後轉與同酒店同事張女交往，2016年底張女搬進蔡男租屋處開始同居，搬家物品還沒收拾好，就開始天雷勾動地火，連日邊吸毒邊發生性行為，某日張女外出工作，不甘寂寞的蔡男回頭與前女友約會，直到張女工作返家，蔡再拿出毒品向女友求歡。

沒想到完事後，張女全身無力、左右搖晃，蔡男目睹竟未立即將張女送醫，僅灌食牛奶、蜆精，最終目睹女友全裸暴斃在懷中，驚嚇過度的蔡男一度打算吞食安眠藥，跟隨女友自盡，被前女友及時攔阻，報警處理。

蘋果日報報導，蔡男到案坦承與女友吸毒多日，遇到這種狀況也不知所措，檢方從張遺體內驗出過量第二級毒品PMA，認為張女暴斃原因為急性毒藥物中毒致中毒性休克死亡，依違法《藥事法》起訴蔡男。

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