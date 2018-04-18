美前第一夫人芭芭拉布希病逝 享壽92歲

老布希妻子、美國前第一夫人芭芭拉病逝，享壽92歲。（圖/美聯社）

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中時電子報
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據今日美國網（USA Today）報導，美前第一夫人芭芭拉布希（Barbara Bush）病逝，享壽92歲。

芭芭拉布希是美國前總統老布希的妻子、小布希前總統的母親，也是美國歷史上「唯二」擁有這種身份的女性。兩天前，老布希辦公室發表聲明說，芭芭拉正接受一連串治療，家人與醫師討論後，決定不再尋求其他的治療，未來以症狀安寧照護為主。

美國前總統老布希（圖左）與第一夫人芭芭拉（圖右）。（圖/路透社）

出生於紐約的芭芭拉，娘家姓氏為皮爾斯（Pierce），父母親經營雜誌公司，家中還有2名哥哥與1名弟弟。16歲那年的聖誕假期，在麻州認識仍是學生的老布希，交往8個月後，兩人即閃電訂婚。老布希於訂婚後遠赴前線，擔任二戰期間海軍魚雷機飛行員，直到1945年兩人正式於紐約結婚。

美國歷任在世的第一夫人於2013年合影：（由左至右）蜜雪兒、蘿拉、希拉蕊、芭芭拉和羅絲琳卡特。（圖/美國白宮）

雖然「閃婚」，但結縭長達70餘年的兩人，育有6名子女：曾任總統的小布希、前佛州州長傑布（Jeb Bush）、奈爾（Neil Bush）、馬文（Marvin Bush）、桃樂絲（Dorothy Bush Koch）和3歲夭折的女兒寶琳（Pauline Robinson "Robin" Bush）。

與其他第一夫人不同，芭芭拉雖然長居白宮多年，性格卻相對低調。不像前任南西（Nancy Reagan）知名度高、不如希拉蕊（Hillary Clinton）出風頭、也不比自己的兒媳婦蘿拉（Laura Welch）更常與民眾互動，多數時間只是陪伴在老布希身旁。

(中時電子報)

文章來源：Barbara Bush, former first lady and matriarch of Bush family, dies at 92

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