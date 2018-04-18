不離不棄被當白痴？蔡英文一席話 網友怒飆髒話

2018年04月18日 07:58 中時電子報 陳怡文

蔡英文執政前曾表示上任後不會缺電，並喊出2025非核家園目標。但蔡政府上任後，缺電、限電問題成企業與民眾害怕的問題。日前總統蔡英文與環團茶敘時表示，這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年，盼共體時艱，2025非核家園的目標絕對不會跳票。聽到將再苦10年，PTT網友紛紛飆髒話，怒批「不離不棄被當白痴」不缺電都跳票了，給十年也是等下一個跳票，質疑蔡英文根本是在加速統一，直言「錯誤政策比貪污更可怕」。

15日蔡英文與12個環保團體談快3小時，台灣公民參與協會理事長何宗勳轉述，蔡總統提到，台灣缺電、工業用電太重，但台灣也需要高科技產業，這10年是台灣能源政策轉型最痛苦的10年，希望大家共體時艱，2025非核家園的目標絕對不會跳票。

但PTT網友不領情，質疑「每年都共體時艱，要共幾年？」，並稱「台灣第一個無法連任的民選總統，這歷史成就非妳莫屬」，另外也有網友爆氣認為「我為何要一起苦，總統月領50萬，老百姓怎麼跟妳玩」、「資進黨不是批評，是中肯的稱呼」、「為什麼選妳出來還要共體時艱」、「苦你X，X你X」、「看起來，空心菜輸了2017幹話大賽很不甘心喔」、「人生有多少十年，X去死」、「苦十年，然後十年之後就…習慣了」、「千杯、千杯再千杯，要變成痛苦、痛苦再痛苦了嗎」。

(中時電子報)