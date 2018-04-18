「川金會」5地點列考慮 川普： 已展開高層直接對話

美國總統川普。（圖/美聯社）

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美國總統川普17日在佛州表示，美國與北韓展開層級「非常高」的直接對話，若進行順利，「川金會」可在6月初或更早舉行。至於「川金會」舉行地點，川普說，目前正在考慮5個可能地點，很快就會公布。

川普是在佛州「海湖莊園」與到訪的日本首相安倍晉三舉行一對一會議前後對媒體表達前述訊息的。

川普表示，安全、貿易和軍事是這兩天美國和日本兩國討論的議題，並主動提到北韓指出，美國已與北韓直接對話，雙方官員皆「非常高層級」、「極高層次」，他相信有很多善意。

至於「川金會」舉行地點，川普稱，尚未有選定，但已選出了5個可能地點，會很快讓大家知道。

川普表示，他期待與金正恩會面，並希望能成功。他指出，若順利的話，「川金會」可能會在6月初或更早一些舉行，但也事情也可能不順利，雙方不會舉行會談，「讓我們拭目以待」。

對於南北韓擬在4月會談，川普表示，南韓與美國在此事上有密切聯繫，他對此表達祝福。川普說，人們未意識到韓戰並未結束，如今南北韓將討論結束戰爭。

川普在發言最後，表示要特別感謝中國大陸國家主席習近平在北韓問題方面的協助，川普說，他與習近平間有非常好關係，並表示，中國大陸從未如此對待過美國，更加尊重美國和美國領導人。川普說，美國和大陸間有著非常艱困的貿易談判，希望能獲得解決。

(中時)

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