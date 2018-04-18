狄鶯救子》在校行為脫序 同學曝孫安佐童年寂寞

孫安佐同學透露狄鶯對兒子的交友圈較為放任。(圖／翻攝自狄鶯臉書)

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中時電子報
／綜合報導

狄鶯和孫鵬兒子孫兒佐因一句玩笑話，引起軒然大波，不過和他一起就讀康橋的同學卻認為，他雖然在學校很調皮，但其實只是個孤單、需要關心的小男孩，並透露他童年其實缺少父母陪伴。

據《鏡週刊》報導，孫安佐就讀康橋國際學校的同班同學透露，他在校就常被老師叫去談話，有一次晚自習，他把自己脫光光，和男同學打鬧，晚自習結束後，還在外逗留到很晚，導致隔天上課，他和其他男同學都遲到，被老師痛罵一頓，而由於太過調皮，康橋原本想請他退學，但考量狄鶯和孫鵬的知名度，建議他們幫孫安佐辦休學，讓他出國繼續升學念高中。

雖然狄鶯以管教兒子嚴格出名，但在同學眼中，她對孫安佐的交友圈較為放任，狄鶯會給孫安佐信用卡附卡，讓他買想買的東西，因此孫安佐對同學頗大方，出手豪氣，同學都覺得他人很好，但感覺出他很孤單，通常有同學到家裡，多數家長都會基本寒暄，但到孫安佐家時，狄鶯對他們完全不理，招待大家的零食，都是外傭張羅的。

此外，孫安佐就讀康橋期間，每一次辦家長會，孫鵬和狄鶯都缺席，當時每個孩子身後都有家長，只有孫安佐孤零零的，同學覺得孫安佐童年少了點關懷和陪伴。據悉，孫鵬和狄鶯常有自己的休閒活動，孫安佐就獨自在家玩，導致他熱愛研究軍火，而他只要做出成品，父母都會很開心，還會和親友們分享，讓他覺得只要做這些事，就能得到父母的關懷，才會對軍火越來越著迷。

(中時電子報)

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