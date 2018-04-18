獨家》10種日本和牛牛排一次上桌 你選那一種？

2018年04月18日 08:46 工商 姚舜

用山形牛後臀部位烤出的〈一級棒牛排〉，只要沾點現磨芥末就很美味了。（圖／姚舜攝）

油花豐富的日本和牛，吃多了易膩，所以〈老乾杯〉切修分切出油花較少的部位讓客人燒烤，希望推動「赤身系」和牛食潮。（圖／姚舜攝）

〈老乾杯〉推出「和牛一頭燒」全新菜單，共有10個不同部位日本和牛牛排可供選擇。（圖／姚舜攝）

為讓「日本和牛控」嘗出不同部位和牛的風味與口感，〈老乾杯〉的廚師以精湛刀功分切，並以不同形式供客人燒烤，圖為切成塊狀的去骨牛小排。（圖／姚舜攝）

〈山形牛〉的牛五花部位因仍有一定比例的脂肪，燒烤後香氣與口感兼具。（圖／姚舜攝）

〈腿三角牛排〉是取自和牛俗稱「和尚頭」的部位，這部位一頭牛只能取出2至3公斤，因油脂豐厚，所以燒烤後有可聞到濃濃「和牛香」，且口感柔嫩、肉質有甜度。（圖／姚舜攝）

〈紛雪燒〉是用幾乎不帶脂肪的和牛前胸和腿肉，切成薄片後搭配蘿蔔泥一起燒烤，在烤網上很搶眼。（圖／姚舜攝）

〈雲丹和牛壽司〉是將和牛肉片單面燒烤後，覆蓋在壽司米飯上，中間並夾著海膽和鮭魚卵，形色味與口感皆很「華麗」。（圖／姚舜攝）

為讓「日本和牛控」隨時可以品嘗到日本和牛美味，〈老乾杯〉頂級燒肉一整頭一整頭的引進〈山形牛〉。（圖／姚舜攝）

第一次聽到〈一級棒牛排〉，很多人一定跟我一樣想著，這肯定是某家牛排館在那「老王責賣瓜」、自吹自擂地稱自家牛排有多好吃！殊不知，用日本和牛後臀部位肉烤出的牛排就叫「一級棒」。

為了讓「日本和牛控」享受更多食趣，乾杯集團旗下頂級燒肉品牌〈老乾杯〉，繼宮崎和牛之後，又最新引進了日本山形牛，且是一整頭一整頭的引進到台灣後，再由廚師以精湛刀功分切出各種部位，在〈老乾杯〉推出「日本和牛一頭燒」，客人除了可以品嘗山形和牛前胸、前臂、肩胛、腹部、背部、腿部與臀部等不同部位以炭火烤烤後，不同的口感與風味，刀功了得的廚師更硬是從一頭牛身上，分切出了10個不同的牛排部位，其中「一級棒牛排」就是其中大理石油最豐富、花分布最細致均勻的部位，經過炭火燒烤，風味果然是「一級棒」哩！

先認識一下「山形牛」，這種和牛的價位雖不能跟「神戶牛」、「松阪牛」和「近江牛」相比，但是卻和另一著名品牌和牛「米澤牛」同種。牠們最特別之處是在飼養到差不多兩歲時，就會開始被餵食稻米，所以也有一身豐富的油脂。在日本和牛的各項評等中，「山形牛」的分數屬前段班，但因價位不是高不可攀，被日本和牛老饕視為「高CP值和牛」，同時因為牠們的知名度不像其它品牌和牛那麼響亮，所以又有些識味老饕稱牠們是「隱世美味」。

「質量都很穩定」，〈老乾杯〉品牌經理孔姵涵表示，日本和牛開放進口後，大家都迷信追逐名牌牛，市場供貨量不穩定，而「山形牛」肉質好且貨量穩定，〈老乾杯〉引進後才能持續列在菜單上讓客人品嘗，而不是曇花一現的「短打」。

孔姵涵表示，目前〈老乾杯〉每月進口約12至15頭的山形牛，每頭重量都在300公斤左右，因為量整頭牛進口，所以才能分切出許多不部位並推出包含10款牛排在內的「日本和牛一頭燒」全新菜單，讓客人品嘗並比較和牛不同部位的風味與口感。更特 別的是，鑑於有有些人吃過了日本和牛後，普遍認為「太油了」，甚至覺得和牛有些部位實在「油到太膩」，所以〈老乾杯〉廚師還用刀功精修分切出油脂少的瘦肉部位讓客人燒烤，希望引領品味「赤身系」和牛的新食尚。

〈一級棒牛排〉就是10款牛排價格最高的部位，這個部位屬於牛的後臀，因牛的臀骨稱「H-Bone」，唸起來發音很像日文的一級棒（ichibo)，所以久而久之就成了〈一級棒牛排〉。

〈老乾杯〉用山形牛分切出的10款牛排的名字，即便是資深牛排老饕，恐怕過去也都沒聽過。例如〈腿三角牛排〉是用牛隻內腿下側三角形、俗稱「和尚頭」的部位烤製。這部位一頭牛只能取出2至3公斤，用炭火燒烤後和牛獨有香氣四散，且含汁飽滿故能吃得出的甜度。〈極選鞍下牛排〉是取靠近肋眼部位，這部位和牛的肉質細緻滑嫩，雖然帶點筋，但價位比肋眼親民得多，。而〈羽下牛排〉則位在鞍下的下部，這部位牛肉油化分布宛如羽毛，所以被稱為「羽下牛排」。

〈星星牛排〉、〈腿肉牛排〉和〈後臀牛排〉，是時下日本正在流行的「赤肉系牛排」，這些牛排所用部位的油花較少，所以肉色也較紅，但肉質依舊柔嫩，只是沒有那麼油，所以吃到嘴裡沒那麼膩口，更適合無肉不歡的食肉族「大塊朵頤」，歡饗肉感。

〈老乾杯〉推出「和牛一頭燒」新菜單中，值得推薦的全新菜式還有〈雲丹和牛壽司〉、〈紛雪燒〉，以及〈香味野菜卷〉和〈乾成赤身〉，品項選擇之多，絕對稱得上是日本和牛燒烤市場之最。而面對10種日本和牛牛排一次到齊的菜單，究竟要選那一種？這問題，真的很難回答…。

(工商)