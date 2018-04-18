納豆飲料店被爆用隔夜珍珠 同行曝1招辨別

台灣人習慣隨手一杯手搖飲，但究竟，隔夜珍珠真的還能賣嗎？(示意圖/達志影像)

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中時電子報

看準台灣人愛喝手搖飲熱潮，藝人納豆先後創立燒肉店、飲料店，手搖飲店不只全台店鋪超過40家，還擴展到海外，年賺上億元。但他和友人合夥的飲料店卻遭指控買到口感不佳的硬珍珠，被影射使用隔夜品。究竟，隔夜珍珠真的還能賣嗎？是否有辨別技巧？

面對消費者指控手搖飲店使用過夜珍珠，納豆昨在臉書發文強調，「只要有開過飲料店的人都會知道，珍珠根本不可能放隔夜才賣，因為它會結成一大糰，根本不能拿來賣」。此外，他也在「壹週刊」報導中澄清，可能是店員烹煮過程有誤或冰箱溫度過低所致。

究竟，隔夜珍珠真的還能賣嗎？先前就有名自稱奶茶店長的網友在「知乎」論壇發文說，珍珠的最佳口感時間不超過6小時左右。由於珍珠多是地瓜粉或澱粉製成，因此如果珍珠外圍出現黏稠物，就代表這批珍珠已放置超過12小時，等於可說是放隔夜品，吃起來外黏內硬、口感差。

未煮、剛煮好、隔夜珍珠的外觀及剖面對照圖。(圖/取自 知乎)

這名店長也PO出「剛煮好」及「過夜」珍珠對照圖，明顯前者顏色較黑，但後者膨脹且顏色較淡。他指出，影響珍珠口感的最大關鍵在於烹煮過程：開水下鍋後立刻攪拌，避免珍珠沾黏、讓每顆珍珠分開；煮到一定程度後悶鍋，起鍋時還需過冰水，口感才會Q彈，接著浸泡糖水讓珍珠入味。

他透露，只要店員不按規定操作，像是烹煮時間不夠或悶夠時間，都容易讓珍珠口感不佳。不過，對於這個理由，他認為，對店家來說是非常可笑卻是很多時候都被忽略的問題。

(中時電子報)

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