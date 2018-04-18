陸418軍演是前菜 下一步「大菜」取決於兩個要素

大陸第2艘航母去年在大連的下水儀式。（中新社資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

大陸解放軍今在泉州外海實彈軍演，這次軍演用意，就是對台獨發出警告，更是對行政院長賴清德頻頻觸碰「一個中國」底線的回應。大陸媒體高調報道，美國也關注。港媒中評社指出，418軍演只是「前菜」，下一步，北京是否會端出什麼「大菜」？端看台灣當局反應和美國政府未來會在台海幹什麼。

就在台海軍演前一天，蔡英文總統出訪非洲邦交國史瓦濟蘭，雖然國安會強調，大陸軍演是例行性的，不過大陸國台辦主任劉結一日前直接點名賴清德「他就是個台獨」，顯示大陸18日的台海軍演，是為了捍衛祖國主權和領土完整的一次行動。

學者普遍認為，台灣當局往台獨傾斜的走向，讓中國大陸涉台決策開始有了轉折的跡象。北京學者李振廣指出，今日軍演可能是台海危機前兆，澳門理工學院名譽教授邵宗海認為，這次軍演只是「前菜」；美國前國防部長佩里建議，台灣應該冷處理。

中評社分析說，是台海危機前兆或前菜，端看台灣方面的反應，如果民進黨當局、特別是賴清德出現更往台獨傾斜的言行，北京無疑會進一步端出更具武統意味的後續動作。另一個要素，即美國川普政府未來會在台海幹什麼。

英國《經濟學人》早前分析稱，台灣未來兩個月可能陷入難以應變的「美國災難」，白宮國安顧問波頓有可能6月來台出席美國在台協會台北辦事處內湖新大樓落成典禮。若波頓當真訪台，將不只是台灣的災難，也可能是中美關係一大災難。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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