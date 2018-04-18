溫馨母親節！陪媽咪吃蛋糕、品大餐、看電影好甜蜜

2018年04月18日 08:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開！再過不到一個月，就是一年一度母親節了！各飯店、超商的母親節蛋糕也已開跑！其實和親愛的媽咪過節不只有一天，從日常生活中就可以讓媽媽更溫暖，增進母子（女）間情誼！母親節是媽媽第二個生日，全家陪媽咪吃蛋糕好甜蜜，有業者就推出以「仙貝」製成的蛋糕！或可以帶媽咪去看電影、玩手做DIY，當然母親節那天也別讓媽媽下廚了，不妨帶著家人到餐廳裡享用美味料理，過一個溫馨母親節。

台北神旺飯店首創旺旺仙貝與北海道頂級生乳捲結合，推出「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」。（照片來源：神旺飯店提供）

母親節即將來臨，兒女為了孝敬母親，蛋糕的需求越來越新奇多變，眾多業者為了符合消費者需求，紛紛釋出極具創意的糕點。台北神旺大飯店這次首度與超商龍頭7-11合作，限量推出2款創新經典蛋糕，讓媽媽渡過一個難忘的母親節。「神旺仙貝舒芙蕾雪糕捲」口感細緻綿密，風味輕盈爽口不黏膩，吃得到溫柔乳香之外，還有旺旺仙貝的香鹹味，讓原本單純的生乳捲多了更多層次，鹹味平衡了甜味。

除吃蛋糕外，母親節也不要讓媽媽再下廚了！不妨帶著媽咪吃頓美味的母親節大餐！新板美食地標、且是當地唯一國際五星品牌的「Mega 50餐飲及宴會」，旗下三間高樓餐廳將在5月12、13日的母親節週末，各以物超所值的餐點攬客，再送無敵美景。

Asia 49-母親節5人桌菜。（Mega 50提供）

「望月樓」粵菜餐廳(48F)有CP值超高的豪華桌菜，外加四月底前訂位可享果汁暢飲，「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)祭出波士頓龍蝦領軍的海陸大餐，全國最高的「50樓Café」自助餐廳(50F)，則有整隻烤乳豬和帝王蟹佳餚迎賓。

除美味料理外，母親節前夕也不妨帶媽咪外出走走！看場電影、玩DIY！誠品生活母親節溫馨推出「秘密電影院」，以「愛」為題，特別邀請導演楊雅喆、蘇文聖、沈可尚精選私藏片單，自4/21起連續三個週末，於信義店、敦南店、松菸店、西門店、板橋店秘密放映，邀您與心愛的人體驗一段隨機且充滿驚喜的電影邂逅。

誠品生活「愛的樣貌 ‧ 攝影展」｜4月11日-5月15日｜展出導演楊雅喆攝影作品《討愛》。（誠品生活提供）

或者帶媽咪到松菸店誠品生活文創平台expo推出的期間限定「Mao’s樂陶陶迷你工作坊」打造手繪陶瓷碗，共同享受難得的手作時光。除了和媽咪吃蛋糕、品大餐、看電影、玩手做DIY，許多遊樂園、藝文展覽按照慣例也會推出母親節優惠！趁著春暖花開，不妨好好計畫如何給媽咪一個驚喜，讓五月更溫馨！

(中時電子報)