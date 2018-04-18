台中產業徵才釋1500個職缺 就業獎勵金最高22K

2018年04月18日 09:00 中時 盧金足

勞工局局長黃荷婷表示，台中市有良好的產業環境，提供豐富的工作機會，更重視勞動者的健康保護，市府衛生局設置健康諮詢專區，提供求職民眾健康諮詢及衛教服務，強化求職者身心靈健康。（盧金足攝）

台中市府、中科、加工出口區管理處台中分處及退輔會台中市榮民服務處四大單位攜手舉辦「2018職來薪旺-葫蘆墩廠商聯合徵才活動」，共計32家廠商參與，釋出逾1500個工作機會， 勞工局表示，青年透過就業服務據點推介至特定行業別工作，任職滿3個月可領取1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月可再領取1萬2000元，最高可請領2萬2000元，鼓勵青年投入就業市場。

勞工局長黃荷婷表示，21日上午10時至下午2時於豐原區陽明市政大樓舉辦徵才活動為提供求職朋友即時訊息，設置「求職GPS地圖尋職下載專區」，透過求職新工具APP下載，不需要登入即可瀏覽搜尋，即時掌握第一手最新職缺及徵才活動資訊，求職快速又便利。

就業服務處處長傅晶如強調，參與徵才的廠商產業多元化涵蓋製造業、科技業、服務業等，其中太陽能先進材料供應商「友達晶材」、鋅壓鑄產品水龍頭製造商「橋椿金屬」及友達光電、矽品精密、先進光電等都各提供100個以上的職缺。

此外，為讓找工作的民眾有不同選擇，服務業仁友客運、家樂福、美廉社、麗寶樂園、福容大飯店、飛燕城堡渡假飯店等也提供求職者多元選擇。

市府指出，活動現場提供履歷E化服務，只要先至「台灣就業通」登入會員或至活動現場E化專區列印履歷，即可至廠商攤位應徵面試，省時又便利。

(中時)