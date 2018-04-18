兩韓峰會將登場 傳金正恩有意終結65年戰爭對立

南韓總統文在寅（圖左）將於本月27日與北韓領導人金正恩（圖右）會面。（圖/美聯社、新華社）

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中時電子報

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，南北韓領袖高峰會即將在下週展開，除了外界高度關注平壤是否廢核武議題外，近日更傳出，金正恩（Kim Jong-Un）有意藉此會議，與南韓總統文在寅（Moon Jae-in）商議，終止自韓戰（Korean War）爆發以來、長達60餘年的戰爭對立狀態，似乎有意讓南北韓走向和平的狀態又前進一大步。

在日本宣布無條件投降後，被殖民統治多年的朝鮮半島，也在列強支持下獨立，但此時的世界局勢，卻早已呈現由美蘇兩強分別領導的民主與共產對立陣營。金日成（Kim Il-sung）和朝鮮勞動黨在前蘇聯（USSR）支持下，於1946年9月9日成立朝鮮民主主義人民共和國；而南方則在美國支持下，選舉李承晚為總統，成立大韓民國，形成初期的南北對立分治。

美軍攻入漢城後，與北韓部隊發生巷戰。（圖/美國海軍）

1950年6月25日凌晨，朝鮮人民軍大舉南下，快速擊破38度線，直奔南韓首都漢城，而當時南方軍隊裝備和兵員在絕對弱勢下，截至同年9月為止，南韓國土線已被推至釜山一區。打了3年多的戰爭，最終在杜魯門總統主和、強行撤換麥克阿瑟職務後，並在美蘇雙方與聯合國介入下，終於在1953年7月27日於板門店簽署《朝鮮停戰協定》，並在38度線南北各2公里寬區域設立非軍事區，但雙方僅簽署停戰協議，法理上仍處於戰爭狀態。

金正恩（圖左）先前「高調祕密」出訪大陸，與習近平（圖右）親自會面。（圖/新華社）

金正恩已同意於本月27日南下，於南韓土地上與文在寅進行歷史性的會談，若會談順利舉行，金正恩將成為自1950年代分治後，首位踏上南韓國土的北韓領導人。不斷釋出「善意」的北韓，也讓美日等國不敢掉以輕心，始終對於平壤和金正恩的態度，保持一定高度戒心；實際上，外界都在觀察5月份「川普金正恩會面」是否正式上線，華府與平壤兩位不按牌理出牌的國家領導人，又會擦出怎樣的火花？

(中時電子報)

文章來源：North and South Korea are preparing to announce a permanent end to their war - which has run since 1950

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