道路施工不給過 他開槍示威慘被20歲壯男打成豬頭

台南將軍一名黃姓男子，17日晚間因趕著搭高鐵，遇上道路施工阻路，與工人起口角衝突，竟持槍要與人理論，反被年輕壯碩的工人制伏，報警送辦。（莊曜聰翻攝）

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黃男持槍找工人麻煩，反而被打趴在地。(莊曜聰翻攝)
身材高壯的張姓工人不怕槍聲，將黃男打倒在地。(莊曜聰翻攝)

台南將軍區17日晚間發生一起槍擊案，31歲的黃姓男子趕著要到高鐵搭車，卻遇上老家附近道路施工，他不滿未擺放路障卻不給通行，雙方一言不合，他與其中一名20歲的張姓工人爆發口角衝突，黃男竟返家拿出改造槍枝，回到現場要找人理論，還對空鳴槍示威，沒想到人高馬大的張男沒被嚇著，反而把黃男打倒在地，眾人衝上前壓制後報警處理，黃男慘成豬頭還得吃上恐嚇、槍砲等官司。

學甲警方調查，31歲的黃男有毒品、槍砲、強盜、竊盜等多項前科，1個月前還在彰化開車撞死人，他日前返回台南將軍老家，昨日傍晚要到嘉義搭高鐵北上，卻遇上附近道路施工鋪設柏油，工人請他改道，他以並無路障為由要求通行，你一言我一語僵持不下，最後變成雙方互嗆，黃男烙下一句「你們人多嗎？走著瞧！」就轉頭離去。

黃男奔回家中，再回到現場時，手中拿著一把上膛的改造手槍，對著眾人大喊「剛剛最大聲的是誰！」隨後衝著身材壯碩的張男而去，並朝空中開了一槍，但張男沒被嚇到，立馬回擊，先抓住黃男持槍右手，再把他掀翻在地，其他人一擁而上壓制，槍枝及零件散落一地，混亂中黃男還被揍了幾拳，警方據報到場，他雙眼瘀青紅腫，身上多處擦傷，神情狼狽，全無方才囂張氣焰。

警方在現場找到改造手槍一把及擊發、未擊發子彈各1顆，又在黃男老家搜出K他命空瓶，偵訊時他供稱槍枝是多年前在台北市地下街一處模型店以2.5萬代價取得，警方不排除是推諉之詞，仍將循線追查，訊後在今晨將黃男移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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