共軍福建首次針對臺灣軍演 泉州實彈射擊

2018年04月18日 09:32 中時電子報 喻華德

據大陸環球網今日報導，共軍今天在福建石獅進行實彈演練，目標直指「臺獨分裂勢力」。在此之前，臺灣已經是一片雞飛狗跳。蔡政府稱「共軍是例行性演習，不用恐慌」，卻又承認「提升海陸空戰備」，並接連宣佈多項對抗性軍演（編按：除了上週海軍蘇澳戰備測考外，並無其它大型軍演）。中廣新聞網稱，海峽兩岸接連實兵操練，臺海步步驚心。蔡英文不顧國內的一堆「爛攤子」，強作鎮定地17日出訪友邦史瓦濟蘭，卻又在行前罕見地特別叮囑國安團隊，要緊盯各項狀況、隨時應變。

還有「臺獨」媒體嚷嚷著「臺灣人民不是嚇大的」，卻又色厲內荏地拉美國壯膽。但連美國有線電視新聞網(CNN)的分析都注意到，共軍此次軍演透露出的「弦外之音」就是指美國和「臺獨」的勾結。《中國時報》17日評論說，這次「4·18 軍演」，中國大陸挑明著說，也是「第一次針對性軍演」，蔡政府絕不能低估中過大陸的政治宣示意涵。

共軍日前宣佈將於18 日在距離金門約65公里處福建省泉州市石獅市外海進行實彈軍演，當時就有很多分析說，軍演意在震懾「臺獨」。隨著軍演日期的臨近，大陸官方的說法更為明確。國臺辦主任劉結一16日更直接表示中國大陸舉行軍演，是為了捍衛主權和領土完整的一次行動。這在臺灣引起更大震動。17日，臺股「爆大量慘跌」144點，臺灣方面分析認為，其主因是市場擔憂此次軍演。

「軍演遏獨，大陸展現和統決心、武統實力」，《旺報》17日報導稱，學者表示，18日的共軍福建軍演是個明確信號，傳達中國大陸雖努力追求和平統一，但若臺灣出現「臺獨事變」（編按：此情境適用中國大陸的《反分裂國家法》），大陸不僅會出手，且有能力解決。

中共東部戰區陸軍演訓資料照片。（圖/中共東部戰區微信公眾號）

臺灣媒體17日注意到，蔡政府一直朝軍事面解讀，宣稱這次共軍演練區域不大、時間不長，屬於營級岸砲與對空火力射擊。

對此，臺北論壇基金會主任華志豪17日撰文稱，資料顯示，共軍東部戰區陸軍轄有3個集團軍，只有73集團軍位於臺灣對面，司令部設在福建廈門。比演習更應讓人關注的是該軍軍長胡中強少將。他過去長期服務於成都軍區，擅長山地、叢林作戰，「以他的專長來看，其意涵不言而喻」。文章稱，73集團軍雖然這些年積極演訓，卻從未刻意宣稱是「劍指臺灣」，這次如此大張旗鼓，但軍方和情報單位還在配合「臺獨工作者」粉飾太平，人民怎能不擔心？

《中國時報》17日也說，此次進行軍演的石獅靶區確實民國96年前就已設立，基本上每年春季都會進行實彈射擊，但「問題是，這個年年都執行的『例行性演訓』，以往為何不對外宣佈，為何今年刻意透過大陸官媒放話？中國大陸豈會不知演訓的規模與性質？中國大陸當然清楚，卻仍劍指臺灣，聲稱是為捍衛領土完整，當然是有政治用意」。

(中時電子報)