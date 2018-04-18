科技部長陳良基：今將查證吳茂昆赴陸開講是否有報備

2018年04月18日 09:46 中時 鄭郁蓁

新教長吳茂昆，未上任卻被爆出在國科會主委(前科技部)長任內曾到中國大陸交流，引爆是否適任的爭議；今天科技部長陳良基一見到媒體，立即先自清，自己在台灣大學副校長任內，曾出國79次，其中去大陸8次進行學術交流，但都有經過主管機管教育部核定。陳良基表示，科技部今天將查證，吳去中國大陸期間是否有報備。

準教育部長吳茂昆人事案宣布後，接連遭爆赴陸開講座、曾任二個中國大陸官方研究機構顧問，被質疑收受對岸資助。總統府前副秘書長羅智強連續爆料，指出吳茂昆2004年擔任國科會主委期間還曾任中國大陸「西部超導材料科技有限公司」技術顧問。

陳良基今天在立法院行政院國家科學技術發展基金審查預算案前，針對台灣人才湧入中國大陸謀職，人才外流的問題表示，台灣人才、台商在中國有很多製造鍊，因此和中國的交流一定很多，尤其擔任主管者，無論時間長短，都需要派駐在大陸的工廠，「這是事實」，但台灣作為全球高科技供應鏈角色，製造、研發就是強項。

至於學者到中國大陸交流、擔任顧問，陳良基認為，只要經過主管機關教育部的核定，科技部都樂觀其成。

陳良基話鋒一轉，表示自己擔任台大副校長期間，共出國79次，到大陸只有8次，每次去都只停留3到4天，不超過10天，行程都是學術演講或是交流。

他表示，台灣和國際的學術交流應該要肯定，兩岸科學家更多多多交流，他不擔心吳茂昆的事件發生寒蟬效應，畢竟教育部三申五令不得在大陸兼課的規定很早就有，學者應該要尊種規定。

至於吳茂昆2004年擔任主委期間卻擔任大陸官方機關顧問，陳良基表示，自己也是昨天才知道，今天科技部將會查證。因過去科技部也有發生過知名學者到對岸卻沒告知的情況，但都會先請當事人說明，畢竟到大陸的工作內容只有當事人知道。

(中時)