補教名師豪宅上吊亡 輕生原因曝光「醫師毀我人生」

許姓補教名師12日上午，被發現在南屯區黎明派出所附近的自家豪宅上吊身亡。(翻攝自google map)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台中51歲許姓知名補教老師，本月12日被發現在4000萬豪宅上吊輕生，生前傳訊姊姊表示「真的活得很累了，想要一了百了」，姊姊報警仍未挽回悲劇。許男輕生原因曝光，友人爆料許男尋短前一周，曾傳一篇千字貼文，指控因十字韌帶挫傷由台中某醫師開刀，「人生從那天起徹底毀掉！」

許姓名師生前傳篇貼文給周遭好友，洋洋灑灑分享術後心路歷程，內文提到他去年11月騎車跌倒受傷，右腳膝蓋受損，導致十字韌帶受損，許指出聽從醫師建議做清創手術，但動完手術後，膝蓋情況非但未改善，2週還突然滲血腫脹，怒控「我的人生從那天起徹底毀掉！」，許受到病痛折磨，至此變得鬱鬱寡歡，最終辭掉補習班職務。

許男在文中指控，開刀醫師「唯利是圖」，術前信誓旦旦保證手術沒問題，術後出狀況各種閃避問題。許男怒斥，「人生毀在這種鼓勵病人開刀動手術、如此他才有健保給付分紅的醫生」，文末，許提到他每天吃止痛藥、安眠藥才能入睡，茫然地問「我的未來？」

聯合報報導，當事醫生透過院方回應，一切謹守專業治療，治療前已充分向許男及家屬清楚說明，對於病患輕生表示遺憾，未來若需要配合調查亦會坦然面對。

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