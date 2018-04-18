吳茂昆否認任職陸機構 羅智強公布照片批公然說謊

準教育部長吳茂昆否認赴陸機構任職，羅智強今公布照片，質疑吳公然說謊，要不要下台？（截自羅智強臉書）

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即將就任教育部長的吳茂昆，接連被爆出赴陸多所大學開講座，還曾擔任有大陸軍方色彩的機構技術顧問。吳茂昆昨晚澄清是「莫須有的指控」，不過，北市議員擬參選人羅智強今在臉書公布顧問團照片，反諷「吳大部長，這照片中人該不會同名同姓還長得一模一樣，卻不是你吧？」

羅智強昨指控吳茂昆2004年擔任國科會主委期間，同時在大陸「西部超導材料科技有限公司」擔任技術顧問，且「西部超導」母公司是西北有色金屬研究院，是為大陸「軍用」稀有金屬科研生產基地，曾獲大陸「高技術武器裝備發展建設工程突出貢獻獎」、「國防科技創新團隊」等殊榮肯定。

吳茂坤昨晚澄清，「這是莫須有的指控」，他確實知道這個公司，該公司以前負責人是大陸的院士，但他從沒去過這公司，更沒接受任何職務，當年他在國科會任職，不可能接任何大陸的職務。

不過，羅智強今發文秀出顧問團照片，直說「吳大部長，我就在等你這句話」，來來來，有圖有真相，沒去過這公司？沒接受任何職務？這照片中人該不會同名同姓還長得一模一様卻不是你吧？

羅智強還說，西部超導材料科技有限公司2010年度第一期短期融資券募集說明書中，也把吳茂昆以技術顧問身分放進去當成團隊介紹，這一點又怎麼説？如果這不是公然説謊？什麼是公然説謊？吳茂昆，要不要下台？

(中時)

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