杜絕不利傳聞 金正恩對內下達徹底封口令

2018年04月18日 10:12 中時 黃菁菁

《東亞日報》報導，北韓國防委員長金正恩在南北韓、美朝高峰會談等之前，針對黨和軍隊的高級官員下達了徹底的封口令，以杜絕不利北韓的傳聞。

據情報當局17日透露，最近收到金正恩以北韓高層及其子女為對象，下令不得談及有關領袖會談及主要政治動向的情報。根據該情報，金正恩親自下達書面命令，並對部分高官的手機等通信工具進行了檢查。北韓還多次發布警告令，一旦被發現洩漏相關內容，將予以嚴厲處分。

報導指出，南韓政府相關人士表示，最近北韓和美國開始正式接觸等，因此需要高度保密，金正恩也對與美國相關的資訊作出了敏感的反應。

另一政府相關人士表示，有關美朝高峰會談談判的成敗關鍵，可能取決於北韓能夠多長時間隱藏談判戰略，金正恩很清楚這一點，所以指示黨務官員們採低調戰略。實際上，金正恩除了觀賞中國藝術團演出等部分日程之外，已最大限度地克制對外活動，以隱藏內心心理戰略。

報導還指出，北韓也加強對居民的控制，保衛省幹部以各種傳聞的來源「市集」等為主進行調查。與大陸的邊境地區也增加了「反對資本主義」訊息的佈告。

分析認為，在高峰會談前夕，北韓的這種安排是為了提前阻攔，以免從民間傳出不利的傳聞，防止在公開無核化等具體議題時出現動搖。

(中時)