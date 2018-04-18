美眾院亞太小組主席： 兩岸局勢已變 美台合作應有新發展

2018年04月18日 10:12 中時 江靜玲

美國聯邦眾院外會亞太小組主席約霍今天表示，台灣多數人多想要維持現狀，但現在局勢已改變，美國應檢討政策，與台灣合作發展一個台灣想要的新現狀，「讓一個獨立國家繼續做想做的事」。

眾院亞太小組今天舉行「強化美台關係」聽證會，邀請「2049 研究所」執行長石明凱、紐約霍夫斯特大學法學院教授古舉倫、鮑爾集團亞洲部主任馬翊庭3位專家作證。

約霍表示，大陸領導人習近平想讓台灣馴服在其統治下，當習近平對美台夥伴關係施壓愈大時，美台就必須強化連結。約霍說，在上海公報中，美國簡單的認知，「台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」。他懷疑這樣的協議今天仍存在？

石明凱作證則表示，就客觀事實而言，中華民國是一個主權獨立國家，美國逐步且謹慎的調整政策，正確反應台海現狀，符合美國國家利益。

石明凱建議美方應召集一個跨部門的政策工作組，評估如何可與台灣達成一個正常、安定、建設性的長期關係，實質性的改變美國政策應增加與台灣政府資深官員協調，並嚴格的不涉入台灣內政。同時根據台灣關係法和台灣旅行法，美高高層應鼓勵與台灣政府高層應有定期，制度化的交往，例如美國在台協會(AIT)台北辦事處處長，應該考慮給予大使層級、並由聯邦參院確認其任命。

在深化更廣泛的雙邊經貿關係上，石明凱建議，川普政府應考慮在供應鏈安全和國防工業方面建立一個美台雙邊工作小組，這樣的一個小組可確保未來的前沿技術可持續做為美台經濟持續發展的驅動力。此外，川普政府應考慮發展並落實一個雙邊防禦和安全關係工作計劃。

古舉倫則對大陸阻止台灣參與世界衛生組織、國際民航組織和國際刑警組織，美國是這些組織的資深會員且是最大經濟貢獻國，但對支持台灣參與這三個組織的成效卻不彰，感到詫異。

古舉倫提醒說，中國大陸抵制美國的商業與台灣也有生意往來，美國國會可鼓勵美國政府增進對台灣在國際舞台的外交支持，並提供反抵制法保護台灣。

馬翊庭表示，目前民調顯示，台灣民眾多支持維持現狀。她建議，美國對台灣應維持一致和一貫性的立場，並讓台灣與自由開放印太戰略與合流，同時認真處理台美經貿問題，眼前要務則為確保台灣能獲得鋼鋁關稅豁免權，然後在貿易暨投資架構協定(TIFA)談判取得成果。此外，深化、廣化美台安全合作，首要之事為對台軍售常規化。

(中時)