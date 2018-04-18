癌症躍居兒童死亡第一名 出現這9大警徵大不妙

中華民國兒童癌症基金會特提供兒童癌症九大警徵。翻攝中華民國兒童癌症基金會

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中時電子報
/綜合報導

癌症已躍居兒童死亡原因第一位，依據中華民國兒童癌症基金會多年統計，台灣18歲以下的兒童或青少年，每年罹患癌症的新發病個案數約550人，發生率約為萬分之一，白血病（血癌）、腦瘤、惡性淋巴瘤、神經母細胞瘤等為台灣十大常見的兒童癌症。

《元氣網》報導，兒童癌症成因較多為病童本身一些體質及基因的影響，較少環境暴露的因素，因此癌變的細胞多發生於未跟外界環境直接接觸的中胚層組織；中華民國兒童癌症基金會特提供兒童癌症九大警徵，希望父母們於日常生活中多加注意，讓有問題的孩童能被早期診斷、早期治療，在兒童醫護人員的努力下，加上藥物和治療技術進步，現今台灣癌症病童5年的存活率已經超過60%。

兒童癌症的9大警徵，如下:

1.臉色蒼白：非因偏食、營養不良、寄生蟲等原因而有貧血現象。

2.紫斑或出血傾向：如無碰撞或受傷，卻突然出現之出血點或紫斑。

3.不明原因之發燒：超過二周以上無法找出原因之不明熱。

4.不明原因之疼痛：如腹痛、關節痠痛、頭痛等，尤其夜間睡夢中會痛醒者。

5.不明之腫塊：很可能為其他疾病之浸潤所致。

6.淋巴腺腫大：小朋友在發育期間或因病毒之感染甚或細菌性感染，均可造成局部或全身之淋巴腺腫大，但在原因消除會慢慢變小甚或消失，如有持續迅速之無痛性淋巴腺腫大，應詳細檢查。

7.肝脾腫大：如有腹脹、食欲不振，且有左、右肋下可摸到硬塊。

8.神經方面之症狀：如頭痛、嘔吐、走路不穩、顏面神經麻痺、甚或抽搐等。

9.眼睛有異常反射光（俗稱貓眼）：深邃的眸子，可見有白色物體。

(中時電子報)

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