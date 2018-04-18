陸418軍演瞄準台獨 徐國勇：這沒什麼啦！免驚

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大陸解放軍今在泉州外海實彈軍演，為安定民心，行政院發言人徐國勇剛剛表示，就像民國67年他在金門當預官，常常晚上突然說要火砲射擊，事實上這在中國也常常有，有的也是槍枝保養完以後的「保養射擊」，所以此次大陸軍演只是例行性演習，「其實這沒什麼啦！」

大陸解放軍今在泉州外海實彈軍演，陸方也強調此次軍演用意，是對台獨發出警告。對此，徐國勇剛剛透過電台專訪要國人「免驚」。

徐國勇表示，台灣不要唱衰自己，因為兩岸軍力採攻勢與防勢是不一樣的配備，台灣已經不像蔣經國時代的60萬大軍要反攻大陸；所以，當我們採取防勢的時候，有現在這樣的規模算是不錯了。他說，不必把這次這次的軍演看成很嚴重的事情，而他也相信台灣人民會愈來愈聰明，畢竟「他(大陸)的軍演也不是真的針對台灣，有時是針對南海與東海」。

徐國勇說，民國67年他在金門當預官，一人一把槍，有時晚上會突然說要射擊，整個金門就被火網包住，搞不好一隻鳥飛過去都會被子彈打下來，這種火砲射擊在金門是很正常的事情。

徐國勇進一步說，事實上這在大陸也常常有，有的是在保養射擊，像是槍枝保養完畢之後要調整準心，而大陸這次軍演在2005年的時候也有過，完全一樣，就只是這樣而已，不是像1996年是飛彈，真的會引起一些緊張。

(中時)

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