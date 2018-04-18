星二代物質富裕內心寂寞 曾闖禍讓星爸自責下跪！

2018年04月18日 10:15 中時電子報 吳品瑤

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐在美國因一句玩笑話捲入恐攻風波，目前已被賓州警方逮捕，正待開庭釐清，而今《鏡周刊》報導，他在康橋的同學爆料他在校調皮，但其實只是個孤單寂寞的星二代，童年缺乏父母陪伴，事實上除了孫安佐之外，不少星二代也在物質優渥的環境下成長，然因星爸媽沒時間陪伴成長，而養成叛逆性格。

港星謝霆鋒，當年父母為讓他跟妹妹避開媒體好好成長，而在他8歲時，舉家移民加拿大溫哥華，但沒過多久，謝賢跟狄波拉便先回到香港工作打拚，謝霆鋒就這樣獨自在念當地的私人寄宿學校直到15歲，跟雙親關係因此變得淡薄，個性變得叛逆、孤僻。

歌后林憶蓮1998年和李宗盛開記者會宣布將結婚並且已懷孕，同年5月生下女兒李喜兒，然6年後兩人離異，林憶蓮帶著女兒移居香港，不過天后工作忙碌，長時間在外地，李喜兒僅能跟菲傭作伴，因而曾被港媒爆出她在校跟同學打架，因此被記了兩支大過，差點被學校開除。

3年前再婚的男星包偉銘，跟前妻康雅嵐育有一子包庭政，然兩人婚姻僅維持4年就告吹，兒子被包偉銘帶走，不讓前妻探視，而身為演藝圈單親爸，包偉銘為養家忙於工作，無暇顧及孩子的教育，包庭政曾翹家、撞爛車子，包偉銘為此跟兒子下跪，自責疏於陪伴管教。

(中時電子報)