天下沒白吃午餐！人夫偷吃小三 分手遭逼簽性侵自白書

人夫向小三提分手，被逼簽性侵自日書與100萬本票。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

新北市1名何姓人夫偷吃蔡姓小三近10年，期間為蔡女支付刷上費逾100萬元，本來經濟就不佳的何男，不得不拿出名下房屋向銀行貸款，最後因無力負擔，前年三月提出分手，卻遭蔡女逼簽性侵自白書及100萬元本票，且要按月付款，後因無力支付，只好向妻子坦白實情，結果妻子怒對蔡女提告求償200萬元。

何男2016年3月向蔡女提出分手，不料蔡女擔心頓失金援，竟威脅公開兩人地下情、讓何男失去家庭，逼何男簽下性侵自白書及多張本票，金額合計100萬元，並要求何男自2016年7月起，每月按本票金額付款，何男直到2017年2月沒錢兌現本票，才向妻子坦承偷吃小三，供出一切。

蘋果日報報導，蔡女後來仍不罷休，多次透過電話、簡訊，甚至直接登門騷擾何男及何妻，要求兌現本票。何妻忍無可忍，憤而提告蔡女長期破壞她家庭幸福，導致她罹患憂鬱症，請求蔡女賠償200萬元。

法院審理此案時，蔡女提出何男簽具的自白書，聲稱遭何男性侵，如今何妻對她提告求償，主要知道何男還有多張簽發的本票在她手上，不希望她兌現，才會提告逼就範。

何男作證時指出，蔡女一開始表示兩人要在一起，就要付她的花費，並規定每月5日及20日要給錢，為了支付這些費用，不但四處借錢，還以卡養卡籌款，後來提出分手，蔡女竟稱會去找他父母，還說她二哥也會殺了他，才不得不簽下坦承下藥性侵的自白書。

法官認為，蔡女若真遭下藥性侵，豈還主動要求和何男見面，因此認定兩人有婚外情，昨判蔡女須賠何妻30萬元，可上訴。

(中時電子報)

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