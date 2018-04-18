關廟5社區聯手 社區三寶風味宴開席

關廟區新光社區嗊哩小舖連結在地5個社區推出「關廟社區三寶風味宴」，未來將於重要節慶開席。（曹婷婷翻攝）

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「關廟三寶」鳳梨、竹筍、關廟麵聞名遐邇，甚至早已是揚名國際的在地農特產，如今更加入蓬勃發展的社區營造力量，為關廟產業紮根，由新光社區等5個社區攜手推出「關廟社區三寶風味宴」，未來將於重要節慶開席，宗旨是落實社區產業推動，創造自給自足社區社會企業模式。

關廟區新光社區嗊哩小舖17日晚間展開一場別開生面的風味宴，16道融合在地鳳梨、竹筍、關廟麵的義式紅醬海鮮三寶冷麵、黃金鳳梨咖哩時蔬炒飯、竹筍雞肉湯等美味佳餚出爐，讓人食指大動，更難得的是，這些全部出自在地社區齊心合作的成果。

關廟區王素珠區長表示，今年台南市政府民政局結合關廟區公所與關廟區社區&社團聯合會，以關廟三寶為基底，連結5個社區發想美食創意，打造一套「關廟社區三寶風味宴」，分別由社區各以涼菜冷盤、主食、風味配菜、湯品、飲料、水果盤等初步共完成16道料理，未來將形成社區在地特色風味料理宴，本月28日鳳梨好筍季活動，社區也會配合展示行銷。

關廟區社區&社團聯合會執行長吳宗寶表示，初步規畫將在幾個重要節慶日，透過公所網站及各社區粉絲專頁公告開席訊息，並接受各地民眾訂餐，用餐地點位於充滿生態、人文、藝術風情的新光彩繪村，邀各界民眾前來享受視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五感俱全的在地特色料理。

(中時)

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