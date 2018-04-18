暖花農贈花 家扶義賣助學

吳福順、郭姮娥夫婦送雲林家扶中心2000株蝴蝶蘭義賣助學。（許素惠攝）

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一個50元銅板，可以買到一盆優雅蘭花，又可以幫助弱勢孩子就學！台南花農吳福順、郭姮娥夫婦以美麗又溫暖的方式做愛心，捐贈雲林家扶中心2000株各式各樣的蝴蝶蘭義賣助學，嫣紅、粉紫、雪白、鵝黃…該中心頓時花團錦簇，美不勝收。

原在台北經商的吳福順閒暇養蘭自娛，不料，竟養出興趣來，加上厭倦了商場爾虞我詐的生態，於是毅然結束公司返鄉培育蘭花，適逢郭姮娥教師退休，便夫唱婦隨回到台南市將軍區打造生命夢想的花園。

吳福順以研發、培育各種新品種的蝴蝶蘭為主，育苗成功後泰半以專利買賣，因此偌大的溫室內數千上萬株蝴蝶蘭都不隨意批發或零售，然而又不捨辛苦培育出的嬌妍任憑凋零，夫妻便激盪出送社福團體義賣做公益的點子。

吳福順、郭姮娥將2000株蝴蝶蘭送到雲林家扶中心，嫣紫奼紅、雪白、鵝黃、淡綠…「蝴蝶」瞬間滿室飛揚，社工精神也為之振奮，再三感謝吳氏夫婦的愛心。

郭姮娥表示，她曾是老師，深知出身經濟弱勢家庭孩子求學的辛苦，希望這些花能為打造孩子無礙的就學環境盡點棉薄之力，更祈祝孩子的未來也像這些花一樣燦爛美好。

雲林家扶中心即日起受理千盆蝴蝶蘭花認捐助學，每盆50元，歡迎大家來虎尾鎮公安路201號該中心賞花並親自挑選，成為弱勢孩童就學的推手，可先電話洽詢：05-6323200。

(中時)

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