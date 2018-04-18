世界地球日！週六來動物園！揭秘「便便」成堆肥黃金？

2018年04月18日 10:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個，然資源有限、慾望無窮？我們如何面對未來呢？每年的4月22日被訂為「世界地球日」，在「世界地球日」的前一天，大小朋友來北市動物園走走吧！看可愛動物，參加綠能園遊會，看動物便便如何成堆肥黃金、穿山甲如何製做專屬節能屋？環保、愛地球！我們都有責！

動物便便再生變成堆肥黃金？

今年台北市立動物園的世界地球日很不一樣，因為動物園將和經濟部能源局聯手，共同舉辦「綠能護地球‧動物好生活」綠能園遊會，就在這週六4月21日上午08:30-12:00，大門廣場設有多個闖關攤位，另外園內太陽能花鐘、節能屋、企鵝館也是闖關地點，大家只要集滿四個章即可完成挑戰，就能兌換闖關獎品並參與抽獎活動。

每年的4月22日被訂為「世界地球日」，地球日起源於1970年代的美國，是世界上最早的大規模群眾性環境保護運動，希望藉由地球日呼籲大家一同關心地球環境惡化的問題。

地球的自然資源長期被人類過度使用，生養萬物的地球不斷的在走向極端變化，如今不僅是人類生活受影響，更有許多野生動物因此面臨失去家園或是瀕臨生死存亡關頭！只有靠友善環境、珍惜地球資源，才能達到地球環境永續。

這次的綠能園遊會四大目標為「潔淨能源、環境保護、生物保育、全民參與」，活動全程使用太陽能發電。在闖關攤位中具有綠能設施展示，可以讓民眾現場操作體驗，太陽能發電製造的爆米花及棉花糖限量發送。舞台上還有不插電音樂會、兒童劇表演以及卡通頻道-探險活寶、海波兒童劇團、YOYO家族和新生代樂團共同演出！

另外想知道穿山甲如何製做專屬節能屋嗎？企鵝因為氣候變遷面臨了哪些危機呢？動物園又是如何讓動物便便再生變成堆肥黃金呢？這麼精彩的地球日週末，怎麼能輕易錯過呢？假日歡迎全家大小一同前往動物園參加綠能園遊會！

(中時電子報)

動物園利用動物糞便及動物吃剩下的枝條，製作成有機土壤，提供園內植栽種植使用。（台北市立動物園提供）

大家只要集滿四個章即可完成挑戰，就能兌換闖關獎品並參與抽獎活動。（台北市立動物園提供）