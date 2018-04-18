國小推「空心菜籽」文創品 展現地方產業特色

2018年04月18日 10:30 中時 張伊珊

學校榮譽會長鄒明賞免費提供空心菜籽，由學生算數7顆種子後裝進透明膠囊內，代表著滿滿的祝福。（張伊珊攝）

校長黃美智（左一）帶領6年級學生製作文創品，她相當感謝外界協助，今年一圓學生的畢業旅行夢。（張伊珊攝）

位於嘉義縣布袋鎮的貴林國小，因地處東石鄉與朴子市交界，有別於海邊學校的漁村風光，校園綠意盎然。為使學生更了解所處社區，校方發揮創意，運用當地空心菜籽做成種子膠囊，結合書籤與祈福卡，成為學校特有的文創品。

校長黃美智指出，布袋鎮貴舍、樹林及考試等里，是全台採種用空心菜的產地重鎮，因此學校從地方產業出發，設計課程讓學生走出教室，親身到空心菜田了解其生長及種子採收流程，希望藉此培養孩子關心生活環境，同時體會農民耕作的辛勞。

校方以空心菜幼苗期子葉1次長4片葉，看起來像雙手比YA的模樣，設計出代表活力與勝利的空心菜公仔；全校師生利用課餘時間，進行空心菜籽分裝，每個透明膠囊內皆有7顆種子，除有「幸運」意涵外，這些種子也可實際栽種，兼具祝福之意又有其實（食）用性。

參與包裝的學生嘉瑄認為「很棒」，能把自己家鄉的特色推廣出去，讓更多人知道貴林國小。黃美智坦言，目前全校學生數為42人，因弱勢學生比例偏高，常受各界善心人士協助。校方希望透過首次推出文創品，禮輕情意重，回饋鄰里、學校及社會大眾。

(中時)