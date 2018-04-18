「李萬居精神啟蒙館」年久失修 民主聖地蒙塵

2018年04月18日 10:31 中時 張朝欣

張朝欣／雲林報導

口湖鄉「李萬居精神啟蒙館」因缺乏經費年久失修，結構設施陸續毀壞，社區志工只好自掏腰包簡單修整，對於「民主先聲」李萬居故居不受重視感到惋惜，18日縣議員蔡岳儒向縣府爭取經費整修，希望民主聖地不要蒙塵了。

1901出生於口湖鄉梧北村的李萬居，自幼貧困但好學不倦，獲親友支助前往大陸與法國留學，日據時期學成返台加入抗日行列，後籌組台灣新生報批評時政，歷經228事件、白色恐怖，一生投入民主運動，贏得「民主先聲」美譽。

縣議員蔡岳儒表示，為了紀念李萬居，15年前梧北社區發展協會前理事長李文▲（左土右貝）與前總幹事李昌明任內積極向文建會申請補助，將李萬居的故居規畫為「李萬居精神啟蒙館」。

「李萬居精神啟蒙館」可說是台灣民主自由的聖地，但成立後因缺乏經費挹注，無力持續整修，目前啟蒙館屋頂已部分塌陷，下雨就會漏水，門窗也嚴重鏽蝕，志工只能自掏腰包進行簡單維修，極具歷史意義的建物如今蒙塵，相當可惜。

蔡岳儒指出，經過現場勘查，他已要求雲林縣政府緊急修復啟蒙館屋頂破損部分，以防雨季與颱風造成更嚴重毀壞；周邊的宜梧生活館旁木梯變成危梯，也請城鄉發展處設法修繕。

另外他也督促縣府盡速申請執行「文化部推動博物館與地方文化館發展計畫」，藉由中央補助經費，幫助啟蒙館進行長遠性的發展與規畫。

(中時)