母親節倒數計時！三大通路預購戰升溫

2018年04月18日 10:32 工商 劉馥瑜

全聯與日本TSUJIRI辻利茶舗合作開發母親節蛋糕搶市。圖／業者提供

愛買8吋鮮奶水果蛋糕，以平實量販價格，帶動買氣增長。圖／業者提供

年度最大蛋糕銷售旺季母親節倒數計時，超商、超市、量販三大通路預購戰升溫！不僅預購戰線拉長，找來名牌、名店、名廚加持，就連送禮需求的人氣家電也納入戰局。統一超表示，2月底開放預購至今，銷量較去年同期增近4成；超市龍頭全聯祭出美日品牌聯名，預計帶來兩成業績增長；愛買則主打平價大碗自有品牌，目標帶動烘焙業績增3～5成。

統一超公共事務部部長林立莉表示，近年超商預購戰時間拉長，品項也從單純節令商品，延伸到日常生活提案，今年7-ELEVEN母親節預購推出高達140種商品，除了蛋糕，還有團購甜點、流行家電、保健保養品及寵物用品等，2月底開放預購至今，已帶動整體預購銷量增近4成。

林立莉說，預購初期以長條蛋糕或餅乾下午茶等日常甜點較熱賣，接近母親節前3週，節慶用的圓型蛋糕銷量會開始拉升。她觀察，母親節蛋糕主要為孝敬媽媽或婆婆，消費者普遍會選相對高價、精緻體面的，如燕窩蛋糕、冰淇淋蛋糕、五星飯店蛋糕皆受歡迎。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清表示，全家母親節預購推出近百支商品，瞄準平日午茶商機及團購趨勢，獨家引進世界麵包冠軍「巴黎波波」三款麵包及知名咖啡「湛盧」咖啡豆；母親節蛋糕則結合名店法布甜、哈根達斯花朵造型蛋糕，2月底預購以來，成功帶動業績較去年同期成長一成，其中，長條、造型蛋糕銷量較去年增4倍，熱銷價格在300～500元，全家表示，母親節腳步接近，蛋糕買氣將逐漸加溫，預計將再帶動一波業績成長。

有別於超商以多樣化商品搶市，超市龍頭全聯主打名牌、名店、名廚！聯手美國「Hersheys好時巧克力」、日本「TSUJIRI辻利茶舗」兩大品牌，以及3家國內甜點名店合作開發，並引進2018年世界麵包大賽冠軍的王鵬傑師父監製的世界冠軍荔香草莓麵包，共推出20款「獨家販售」甜點及麵包，全聯預估，將帶動業績較去年母親節增2成。

量販業者愛買則以平價划算的自有品牌，搶占母親節商機。愛買指出，2～5人小家庭漸成為家庭結構主流，傳統圓型蛋糕以小尺寸市場反應最好，去年愛買母親節蛋糕銷售5萬顆，其中52％是6吋及8吋圓型蛋糕；今年愛買再推出近30款母親節蛋糕，其中，自有品牌蛋糕以188元、388元量販價格搶市，預估帶動整體烘焙品項業績增3～5成。

(工商)