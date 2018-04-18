夫妻任寄養家庭13年 陪伴22孩童過低潮

寄養家庭楷模吳清泉（右二、三）夫妻與家扶中心呼籲大家關心護童。（廖素慧攝）

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吳清泉及林櫻招夫妻獲兒保楷模。（廖素慧攝）

嘉義家扶中心18日引據衛福部資料指出，10年來兒虐通報來自親友及鄰居的比例漸減，這是一項警訊，家扶中心將於29日於嘉義市立棒球場停車場舉辦「用愛包圍．疼惜囝仔」兒童保護愛心園遊會，籲請各界更關注兒童保護議題。

嘉義家扶中心寄養媽媽林櫻招從事寄養家庭已有13年，她因病而從幼兒園教師工作轉換跑道，與開設安親班的先生吳清泉結束安親班，夫妻倆共同加入寄養家庭行列，至今照顧陪伴22名弱勢兒少成長，是嘉義地區專業資深的寄養家庭。

林櫻招分享經驗說，陪伴寄養家庭的孩子走過生命的低潮，以如同父母親的愛來幫助孩子們回歸生活正軌，是做功德，她也從孩子身上學到很多，也感謝先生協助為孩子課輔、假日帶「一家人」出遊，給孩子們家的溫暖感受很重要。

林櫻招與吳清泉夫妻生育3女1男，吳清泉現任樺正實業有限公司副廠長，寄養的孩子陸續轉出、長大，現在仍多有連絡，感情互動好。

嘉義家扶中心指出，衛福部資料顯示，兒虐事件通報總數，10年內急劇增加2.84倍，其中，責任通報成長3.6倍，一般通報漸增近1.43倍，然而親友及鄰居及社會人士通報來源，反倒比10年前減少，尤其鄰居及社會人士的通報數逐年遞減，106年嘉義縣市親友、鄰居及社會人士的通報率甚至低於全國平均4.78％。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，該中心為喚起更多人關心兒虐及兒童保護的工作，於本月29日舉辦兒童保護愛心園遊會，呼籲民眾樂於「雞婆」擔任兒童的守護神，園遊券目前尚有8000張待認購，有意者請洽詢電話（05）2812085。

(中時)

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