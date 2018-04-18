自提人選或禮讓柯P？小英這樣回應網驚「答案出來了」

圖為蔡英文與柯文哲一同向觀眾揮手致意。（本報資料照片）

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中時電子報

2018年大選，民進黨在台北市到底會不會禮讓市長柯文哲？外界都在關注。身兼民進黨主席的總統蔡英文則語帶玄機的表示，目前還沒決定，「北市人選不需要急於一時，經過深思熟慮之後會做出周全決定」。網友則表示這句話很明顯答案出來了。

年底縣市長選舉將至，民進黨是否禮讓柯文哲仍是未知數。日前傳出民進黨黨中央可能採取座談方式，讓立委與台北市議員參選人透過匿名的「假投票」來獲得共識。柯文哲則回應表示「人家做什麼，他沒辦法評論，沒有意見」。

蔡英文日前接受《鏡周刊》訪問時被問及，柯與民進黨間的主張有些許不同，若繼續禮讓柯P，該如何說服支持者？蔡英文則語帶玄機的表示「這個事情我們到現在都沒有決定，所有選項都還在」。

蔡坦言民進黨基層最重要，若沒有基層支持，很多決策不能被貫徹，所以還是要做基層意見溝通、民代整合，還有黨內布局再次評估。蔡說北市人選不需要急於一時，經過深思熟慮之後，會做出最周全的決定。

對於蔡總統的回應，網友解讀為「那就是要讓」、「早就喬好了還在裝」、「答案出來了」；也有網友認為「會推早就推了」、「真的有把握早就推了」、「不敢推還在那邊故弄玄虛」。此外，有有網友回應「下面的人都急死了」、「都四月了 真的是皇帝不急下面太監全都急死」。

(中時電子報)

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