瀋陽市台辦積極落實國家31條惠台措施 著力為台商台胞排憂解難

2018年04月18日 10:31 中時電子報 綜合報導

為深入貫徹落實國台辦、國家發展改革委員會《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱31條惠台措施）中規定的對台胞、台企給予金融支持，逐步為台灣同胞在瀋學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，更好地促進台商、台企在瀋發展，經瀋陽市台辦積極爭取，上海浦東發展銀行瀋陽分行為在瀋台商、台胞開通了綠色通道，使“辦卡難、買房貸款難、台企融資難等多年來困擾著在瀋台商台胞的問題得到有效解決”。

4月16日，在市台辦主持下，浦發銀行瀋陽分行與沈陽台商協會簽署了戰略合作協議。50余位在瀋台商、台企代表參加了簽約儀式。協議明確了為在瀋台商、台胞辦理儲值卡、信用卡、個人貸款、企業融資等25個方面提供的便利條件，為在瀋台企發展提供了有力的保證。這也是東北地區銀行系統為台商台胞首次開啟的便利之門，受到廣大台商好評。

近年來，市台辦認真貫徹落實中央對台方針政策，按照市委、市政府打造國際化營商環境的部署，不斷加大為台商台胞服務工作力度，取得顯著成效。市政府出台了《瀋陽市人民政府關於鼓勵和支持台灣同胞投資的實施意見》，為瀋台經貿合作創造了良好的政策環境，得到台商普遍贊譽。市台辦領導班子成員帶隊深入全市台資企業走訪，開展“結對幫扶台企”活動，幫助台商解決了生產和生活中遇到的50多個問題，助力台資企業持續健康發展。黨的十九大前夕，在國家“砥礪奮進的五年”大型成就展中，展出了我市為首個台灣居民個體工商戶鄭翔仁頒發營業執照的場景，此事作為落實中央對台政策典範在全國進行了宣傳推廣。

簽約儀式現場。（圖片來源：瀋陽市台辦）

市台辦還在有關方面的大力支持下，積極為台灣青年來瀋就業創業做好服務，在和平區“三好眾創空間”設立了東北地區第一個國台辦命名的“海峽兩岸青年創業基地”。出台了《瀋陽台灣青年創業基地管理辦法》，設立了我市第一家“瀋陽台灣青年創業基地”。成立了瀋陽市台商協會青年聯誼委員會，這是東北地區首家台協青年組織，為開展台灣青年工作搭建了平台。以此為載體，組織近百名台灣青年來瀋實習、就業、創業，300多名瀋台兩地青年開展交流合作活動。

為提高服務台商的法制化水平，市台辦建立了東北首個涉台法律顧問制度，聘請北京大成（瀋陽）律師事務所律師到瀋陽台商協會免費為台商提供咨詢服務，並組織這些法律顧問深入台企服務，得到國台辦有關領導和廣大台商的充分肯定。下一步，市台辦還將聘請4位台籍仲裁員為台商提供仲裁服務，進一步做好在瀋台商的安商工作，為打造國際化營商環境作出新的貢獻。

(中時電子報)