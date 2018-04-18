除了咖啡 星巴克今起開賣烏龍麵

星巴克夏季新品「炸雞豆皮烏龍冷麵」。圖／星巴克

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星巴克夏季新品「抹茶起司蛋糕星冰樂」。圖／星巴克
星巴克夏季新品「黑糖金薯薄餅」。圖／星巴克
星巴克夏季新品「桂圓核桃麵包」。圖／星巴克
星巴克今夏推出多款繽紛隨行杯及馬克杯。圖／星巴克

時序入夏，台灣星巴克今（18）起推出全新夏日新品！除了星冰樂迷期待的新口味如「抹茶起司蛋糕星冰樂」、「夜色摩卡星冰樂」，還有近年風靡咖啡市場的「冷萃咖啡」；特別的是還有「炸雞豆皮烏龍冷麵」，以後在星巴克除了喝咖啡，還能吃麵！

據星巴克介紹，「炸雞豆皮烏龍冷麵」選用日本京都豆皮，搭配日式烏龍冷麵，拌著芥末和風醬汁，加上酥炸過的雞肉塊，與蔥花、美生菜、蘿蔔絲等蔬菜，口感清爽。

而夏季不可或缺的星冰樂，也持續推新口味。星巴克表示，除了靈感來自世界知名甜點提拉米蘇的「抹茶起司蛋糕星冰樂」，以抹茶粉、起司蛋糕粉與牛奶，綜合出有如抹茶起司蛋糕的冰飲，還有「夜色摩卡星冰樂」，將濃郁黑巧克力及苦甜黑可可粉和星巴克咖啡融合在一起。

此外，近年精品咖啡持續盛行，星巴克今夏推出「冷萃咖啡與氮氣冷萃咖啡」，強調與一般冰咖啡製作程序不同，需長時間、低溫萃取，不僅能品嘗到咖啡豆原味，口感更柔和滑順，在喉韻的酸度也比一般冰咖啡低，明顯回甘，是夏日不可錯過的滋味。

食品糕點上，除了「炸雞豆皮烏龍冷麵」，還有以台灣在地食材製作的的「桂圓核桃麵包」及「黑糖金薯薄餅」。

(工商)

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