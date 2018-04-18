《外交家》：陸有限軍演 吸人眼球大過實質威嚇

中共海軍遼寧艦航母編隊近日在南海海域持續演習，圖為殲—15艦載戰機在遼寧艦進行訓練的畫面。（新華社）

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中時電子報

解放軍18日在台灣海峽舉行實彈演習，《外交家》（The Diplomat）網18日指出，儘管中國大陸媒體大幅報導，西方猛談威脅論，但這是軍演會在中國大陸有限的區域舉行，顯示北京只想虛張聲勢，而並不想真正冒險引發危機，或升高台海緊張。

許多外媒指出，北京會在南海大規模軍演後，宣佈在台灣海峽軍演，意在展示武力，警告美國和台灣不要走得太近。

分析指出，陸媒不斷營造北京不顧兩岸風險，展現武力的印象。《環球時報》甚至說，共軍18日在台灣海峽舉行實彈射擊軍事演習，主要在對近一段時間台灣的台獨活動發出警告。而《南華早報》（South China Morning Post）也指出，這些軍演意在警告台灣。

陸媒對相關軍演透露的具體細節很少，僅有福建海事局12日公布航行警告，稱18日8時至24時將在台灣海峽進行實彈射擊軍事演習。

座標顯示，演習區就在泉州灣口外，幅員大約是5英里（8公里）寬，10英里長（16公里）長。重要的是，這完全在陸方12海浬的領海內，而台灣海峽的寬度超過90海浬。

分析指出，公佈的禁航區毗鄰長形保護海灘，加上它的大小，顯示演習規模有限。而這和《環球時報》稱，演習包括營級兩棲登陸，以及一些實彈訓練的說法一致。此外，和媒體製造的印象相反，禁航區在台灣海峽的國際海域外，顯示北京想避免給人威脅對岸，或侵犯台灣海峽的印象。

(中時電子報)

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