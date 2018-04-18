憂與俄走太近 美議員擬擋土耳其百架F-35訂單

2018年04月18日 10:49 中時電子報 李靖棠

據希臘Ekathimerini新聞網報導，考慮替換現役20年、舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊的土耳其，有意購買約100架F-35型戰機（F-35 Lightning II）強化國防，但如今卻有美國聯邦眾議員大衛·西西里尼（David Cicilline）擔憂，同時向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統的土耳其，一旦向其出售美規最新式戰機，恐造成國防機密外洩的疑慮，要求國會阻擋未來可能的訂單。

美國與土耳其過去是多年北約盟友，但近年來卻因為敘利亞、庫德族等議題，讓強勢的艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）多次和美方發生衝突，進而讓夾在美俄兩強之間的土耳其，有逐漸向俄羅斯靠近的趨勢。除了西西里尼外，美方還有不少專家與高層官員，都擔心土俄兩國愈走愈近，一旦出售F-35戰機，恐使俄羅斯有機會攔截或取得機上相關機密。

土耳其空軍現役F-16C型戰機。（圖/英國皇家空軍）

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

除了空軍用的傳統型F-35A戰機，土耳其也考慮採購一部分能短場起降（short take-off and vertical landing, STOVL）的F-35B型戰機，配置於海軍新打造的安那托利亞號兩棲突襲登陸艦（TCG Anadolu）。與美軍的胡蜂號（USS Wasp ,LHD 1）類似，安那托利亞號預計在2021年服役，將成為土耳其海軍的旗艦。據該國軍方消息指出，未來十年內，除正在興建的輕型航母外，土國也在計畫打造完整功能的航空母艦，藉以擴大其在中東、北非與地中海等區域的地緣政治影響力。

(中時電子報)