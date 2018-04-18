解放軍今台海演習 陸駐美大使：堅決捍衛領土完整

2018年04月18日 11:26 旺報 徐維遠

大陸駐美大使崔天凱美東當地時間17日，於哈佛大學費正清中心針對今日台海演習表示，這個演習的訊息是清楚的：「中國堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型的國防政策。我們當然最終會統一，仍希望和平統一，但如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整。」

崔天凱當天出席哈佛大學費正清中心、哈佛法學院和哈佛亞洲中心的講座，就中美關係發表演講，並回答聽眾提問，有媒體問到解放軍18日在台灣海峽舉行實彈演練，請問這是北京傳遞什麼樣的訊息？是否擔心美國國安顧問波頓6月份赴台灣訪問？

崔天凱表示，這個演習並沒有在靠近別的國家的地方舉行，也沒有到離中國很遠的地方去舉行軍演。中國舉行的這種以防衛為目的之例行軍演，對於任何主權國家都是自然的事情。他強調，訊息是清楚的：「中國堅決捍衛領土主權完整，會繼續堅持防禦型的國防政策。我們當然最終會統一，我們仍希望和平統一，但如果有人試圖把台灣從中國分離出去，那我們將盡一切可能保存領土和主權完整。」

對於美台保持「非官方關係」，崔天凱指出，中方已經明確表明了一貫立場，這是美方在中美三個聯合公報中的承諾。

有學生問到大陸的對台政策和戰略。崔天凱回應：台灣問題事關中國核心利益，這裡有一條紅線，中方沒有妥協的餘地。

崔天凱強調，關鍵問題在於一個中國原則。如果人們同意世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，我們就有合作尋求解決方案的基礎；如果人們拒絕一個中國原則，基礎就沒了，那也就沒有希望找出和平解決的方案。這是極其重要的基礎。

崔天凱表示，在一個中國的基礎上，大陸方面盡其所能改善兩岸關係，最近提出31項便利台灣同胞到大陸工作、學習、生活的措施，就是考慮台灣民眾真正實際的需要而作出的回應。希望長遠來講，這有助於增進兩岸的相互理解，使得兩岸人民的關係更好，以使兩岸為最終的和平統一做準備。

(旺報)