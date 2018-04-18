MLB》田中將大被打7分 洋基慘敗給馬林魚

2018年04月18日 11:00 中時電子報 盧品青

馬林魚瑞爾謬托敲出3分全壘打。(美聯社)

洋基前役才以12-1大勝馬林魚，兩隊18日再戰，洋基先發投手田中將大反被痛打一頓，主投5局失掉7分(責失6分)，加上隊友全場僅敲4安，洋基最後以1-9慘敗給馬林魚。

兩隊賽前先為剛過世的前第一夫人芭芭拉布希(Barbara Bush)默哀片刻。季外想要出走的馬林魚捕手瑞爾謬托(J.T. Realmuto)傷癒歸陣，首打席敲出內野滾地，但洋基游擊手桂格瑞斯(Didi Gregorius)傳球失誤，一口氣送回兩名跑者，其中1分打點算給瑞爾謬托。

2局上，馬林魚梅賓(Cameron Maybin)短棒奇襲，洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)傳丟了，被梅賓跑上一壘，失誤記在一壘手奧斯丁(Tyler Austin)頭上。梅賓最後被隊友送回本壘得分。

5局上，田中連續解決兩人，但隨即控球不穩，被敲安又投出保送，接著瑞爾謬托逮中一顆速球，打成中外野方向的3分炮，單場進帳4分打點。田中退場前還投出觸身球，勉力撐完5局，吞下第2敗，他本季先發4戰就挨了5轟。

洋基史坦頓(Giancarlo Stanton)這場4打數掛零，對上老東家連兩戰毫無建樹，不僅被球迷噓得很慘，也讓賣掉他的馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)看了笑話。

馬林魚菜鳥左投賈西亞(Jarlin Garcia)跨場連續10局未被敲安，直到此役第5局才破功，他5局無失分僅被敲1安，奪下生涯首場先發勝投。

(中時電子報)