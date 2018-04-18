影》「就像作夢」 林鐸波多黎各海外賽回家開轟

印地安人隊游擊手林鐸開轟興奮慶祝。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟睽違7年再度海外開賽，雙城隊、印地安人近兩戰將比賽拉到波多黎各，印地安人隊游擊手林鐸（Francisco Lindor），把握在鄉親父老面前表現機會，兩分炮幫助球隊擊潰雙城，賽後他直呼，「猶如一場夢。」

去年世界棒球經典賽，林鐸與太空人柯瑞亞(Carlos Correa )、小熊隊拜耶茲（Javier Baez）組成黃金內野，為家鄉波多黎各奪下亞軍，這回則是披印地安人戰袍沒讓家鄉同胞失望，5局上兩出局，在母親見證下轟出右外野兩分炮。

「感覺好不真實，能在家鄉球迷面前比賽就像一場夢。」林奪賽後說，「看到球迷為我開轟歡呼，這是我想都不敢想的，我永難忘懷。我的母親家人都在現場看球，能夠在我的家人、家鄉面前打球如同美夢成真。」

此役印地安人王牌投手克魯伯(Corey Kluber)主投6.2局僅失1分被敲5安，封鎖雙城打線，至今4場先發自責分率僅1.52，印地安人隊此役一共4轟，終場6比1波多黎各2連戰系列賽帶走首勝。

(中時電子報)

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