改善台灣大道塞車 4月21日起部份路段禁止左轉

2018年04月18日 11:32 中時 盧金足

台灣大道往西至文心路口，惠中路往南至台灣大道路口，4月21日起禁止左轉。（示意圖／台中市府提供）

用路人注意了！為改善台灣大道交通壅塞問題，台中市府提出分流、斷流、順流三策略，以車道管制、轉向管制、號誌調整等作法進行改善，自4月21日起「台灣大道東往西至文心路口」及「惠中路北往南至台灣大道路口」禁止左轉，將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流，改善路況，提醒用路人提早改道。

台灣大道是進出台中市重要門戶，串聯火車站所在的城中城及海線沙鹿梧棲，沿途有大學、工業區、百貨商圈、草悟道秋紅谷等著名景點，且為國道一號台中交流道出入口，是台中市內車流匯聚的尖峰路段。

交通局長王義川指出，市府提出分流、斷流、順流三策略，改善台灣大道壅塞問題，首先是「分流」，即車道管制，交通局啟動下高速公路分流至環中路再經由市政路進入市區的策略，並於假日下午透過交警協助分擔部分車流；整合慢車道直行公車路線進入優化公車專用道，適度提高專用道的使用率，也降低慢車道的公車與機車的衝突。

以往已提升機車行駛速度約二成，目前正規畫5月再推出其他直行公車路線進入專用道，以及國道客運分流至市政路或行駛快車道，使國道客運避開朝富路至惠中路間的壅擠路段。

其次是「斷流」，即轉向管制，台灣大道目前多數路口開放左轉車進行左轉，卻也增加直行車與橫向車流的紅燈時間，交通局考量轉向流量、替代道路及路口環境後，規畫台灣大道往西至文心路口，及惠中路往南至台灣大道路口自4月21日起禁止左轉，此舉可將路口原本的左轉綠燈時間分配給直行車流。

未來文心路口禁止左轉後，用路人仍可於文心路上游路口左轉東興路、大墩路，或下游路口左轉惠中路；惠中路往南方向禁止左轉後，可提前左轉青海路，或於下游左轉市政北一路。

交通局將把文心路及惠中路實施成果納入檢討後，進一步評估英才路、健行路、黎明路等路口左轉管制策略。

第三則是「順流」，即號誌調整，運用號誌設計分配綠燈提升交通效率，由於台灣大道與黎明路、河南路、惠中路、文心路、忠明南路等重要幹道相交，交通局針對台灣大道提出多路口的續進設計，增加路口續進的群組規模，也適度增加台灣大道綠燈。經過近二個月的調整，用路人確實感受到台灣大道綠燈的時間增加而降低行駛台灣大道的時間。而相交幹道的綠燈相對折減，目前還在可接受的範圍。

王義川指出，該策略也陸續在中清路、五權西路進行調整，其中中清路（進化路至環中路)沿線號誌時制進行調整後，該路段假日旅行時間最高縮短達23％、平日縮短15％。

五權西路 (忠明南路至環中路)沿線號誌時制進行調整後，該路段假日及平日尖峰旅行時間最高縮短30%，正進行崇德路(北區進化路至豐原區豐原大道)的號誌時制檢討與調整，未來將可改善號誌不連鎖、增加綠燈續進及縮少旅行時間。

交通局分析，目前顯示整體交通量分流、慢車道車流減量、號誌續進等作法已經逐步看到成果，4月21日起實施禁止左轉後，將可再增加主幹道號誌綠燈時間，增加疏解及續進的效益；並強調交通改善不能冒進，必須透過配套及宣導，讓用路人適應，未來將持續滾動檢討與調整，提供順暢的交通環境。

市府未來將持續滾動檢討與調整，提供更安全順暢的交通環境，民眾對台灣大道交通狀況相當關心，交通局透過大數據與警察局交通大隊、義交等團體及道安會報專家的建議，推行交通相關政策。

(中時)