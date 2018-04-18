外食族有救！減重醫：便當5吃法 激瘦30公斤

2018年04月18日 11:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

減肥說起來簡單，但做起來超難，尤其外食族想要控制熱量更不容易，義大醫院專長腹腔鏡減重與代謝手術的外科醫師陳建翰提供5個重點表示，其實只要吃對方法，就算外食吃便當也能瘦，根據減重門診經驗，臨床上有人透過這樣的飲食調控，竟在4個月內激瘦30公斤！

【外食便當5法則】

一、均衡飲食

身體若沒有吃進足夠的養分，會開始消耗蛋白質，也就是肌肉，但肌肉是身體燃燒脂肪的工廠，一旦沒了，不但無法燃燒脂，復胖的速度也會加快。

二、避免油炸

多餘的油脂是體重上升的主要兇手之一， 油炸的東西，不管再怎麼去油，含油量仍然比其他煮法高，因此避開炸物十分重要。

三、去皮

所有肉類的皮下脂肪層（例如雞皮）都附帶油脂，要盡量避免，五花肉、東坡肉也要盡可能把高油脂含量的地方去掉，可以讓吃進肚子的油大幅度降低。

四、別淋醬汁

外食便當，包括滷肉飯、控肉飯、廣東燒臘等，常會在白飯上淋上醬汁，但這些醬汁的油脂含量其實超高，連飯吃完後，碗底都還有一層厚厚的油脂，因此盡量不要把碗底的醬汁伴上來，可以降低油脂量。

五、避開加工食品

例如香腸、火腿等加工食品，為了口感會添加過量的油脂；另外，蛋糕、中西式點心，以及精緻麵包，不僅含糖量爆表，含油量更是驚人！而一般的含糖飲料、手搖杯，內含過高的糖份，而且是精製過後的果糖，容易消形成脂肪。

陳建翰指出，臨床經驗中，一名男性上班族，公司中午都會固定供餐，原本因為嚴重糖尿病合併肥胖來門診，但他遵照以上的原則，經過4個月的飲食調控後，雖然吃外食，竟然從140公斤減到106公斤，不但成功減重34公斤，血糖控制也漸趨穩定。

(中時電子報)