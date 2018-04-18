前偵查隊長遭爆挪用破案獎金 檢調大舉搜索瑞芳分局

瑞芳警分局林姓前偵查隊長，疑似利用職務之便，向義警索取破案獎金，今（18）日上午遭到基隆地檢署帶隊搜索。（張穎齊攝）

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又傳警界弊案！瑞芳警分局偵查隊今早遭檢調搜索，據了解是因前任林姓偵查隊長遭人檢舉，挪用義勇刑警大隊贊助的破案獎金，檢調除約談林姓隊長，也持搜索票前往瑞芳警分局偵查隊進行搜索，查扣多項證物帶回調查。

瑞芳警分局今上午遭到基隆地檢署帶隊前往搜索，傳出前任林姓偵查隊長在職期間，利用職務之便，涉嫌挪用義勇刑警大隊贊助的破案獎金，因此被人檢舉，檢調於上午8時許持搜索票至分局偵查隊內搜索後，將卷宗等相關證物查扣，並於10時許離開。

據了解，林姓隊長在瑞芳警分局任職期間，仗著偵查隊長的名義，向在地的義勇刑警大隊幹部索要活動贊助的破案獎金，金額約70萬元，但雙方卻因此鬧得意見分歧，十分不愉快，消息也逐間被傳開，知情人士看不下去林姓隊長的所為，便向警政署政風室與檢調等單位檢舉。

新北市警察局獲報後，於去年8月底將林姓隊長從瑞芳分局調到金山分局，數月後再被調到局內保防科警務正，基層員警透露，這個職位形同被「冰起來」的意思，就近觀察。

此外，有消息指出，林姓隊長平時和同仁相處算「普普通通」，但也有跟一些人「不和」，很多人老早就聽聞他外務頗多，而他在調職前幾個月，風聲就已經傳的沸沸揚揚。

「絕不護短！」瑞芳警分局表示，警局全力並積極配合基隆地檢署調查，絕不會護短，不過目前這件案子尚在調查中，不便對外說明，一切交由基隆地檢署偵辦。

(中時電子報)

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