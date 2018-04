2018年04月18日 11:32 中時電子報 黃邱倫

火箭以全聯盟最佳戰績身分打進季後賽,沒想到第一場比賽就驚險萬分,雖然最終還是順利擊敗灰狼,但外界卻深感不妙。不過,火箭土豪老闆不這樣認為,他在推特上表示,只要球隊贏一場比賽,他就會在自家經營的酒店外牆點亮一盞燈,希望能替球隊照亮奪冠路。

火箭新老闆費爾蒂塔說,「在我的Post Oak Uptown酒店外牆上閃耀著紅色燈光,意味著火箭只要每贏一場季後賽,就會點亮一盞燈,恭喜火箭,這真是一場精彩萬分的比賽。@NBA季後賽#Run As One #Go Rockets」

費爾蒂塔的新招引來不少球迷關注,並且認為火箭或許有機會憑此乘風破浪摘冠,也有人調侃,當點亮16盞燈的時候就是火箭奪冠時。

(中時電子報)