《全台最速報》吳茂昆否認任職陸機構　羅智強公布照片批公然說謊

2018年04月18日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎吳茂昆否認任職陸機構 羅智強公布照片批公然說謊

即將就任教育部長的吳茂昆，接連被爆出赴陸多所大學開講座，還曾擔任有大陸軍方色彩的機構技術顧問。吳茂昆昨晚澄清是「莫須有的指控」，不過，北市議員擬參選人羅智強今在臉書公布顧問團照片，反諷「吳大部長，這照片中人該不會同名同姓還長得一模一樣，卻不是你吧？」

◎找頭路趕緊來！台中產業徵才釋1500職缺

台中市府、中科、加工出口區管理處台中分處及退輔會台中市榮民服務處四大單位攜手舉辦「2018職來薪旺-葫蘆墩廠商聯合徵才活動」，共計32家廠商參與，釋出逾1500個工作機會， 勞工局表示，青年透過就業服務據點推介至特定行業別工作，任職滿3個月可領取1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月可再領取1萬2000元，最高可請領2萬2000元，鼓勵青年投入就業市場。

◎竊機密跳槽陸企 台積電工程師遭起訴

台積電吳姓工程師去年被大陸1間科技公司延攬，離職前涉嫌印製台積電28奈米重要製成文件，企圖在年底夾帶出境，遭台積電內部清查揪出內鬼，新竹地檢署今依背信、洩漏營業秘密罪嫌將吳提起公訴。

◎認購媽媽桃 回饋3％助學童

桃園市復興區每年5月初產的「媽媽桃」，18日起開放預購，桃園市農業局表示，媽媽桃果實較小 皮薄、汁多、香氣足，今年首度推出企業社團認購計畫，以80盒為單位，營收也會提撥3％給在地的光華、三光、高義、巴崚國小作為獎助學金，今年預估有7萬5000顆、共7000盒產量。

(中時電子報)