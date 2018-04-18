慣老闆不分國界 勞團撕裂美國商會logo

2018年04月18日 11:55 中時 洪安怡

不滿《勞基法》再修法惡化勞工勞動條件，勞團今（18）日至台北美國商會所在環球大樓抗議，控訴此次修法美國商會「居功厥偉」，「慣老闆不分國界」，隨後並將印有美國商會商標的紙板撕裂以表達不滿，呼籲全國勞工於今年5月1日一起上街遊行，爭取權益。

由台北市產業總工會、台灣高等教育產業工會等團體，今日上午聚集於環球大樓，痛批台北美國商會無視於台灣勞工年總工時高居世界第5，仍於去年6月提出「白皮書」建議修《勞基法》，堪稱是民進黨政府以親向資方立場修惡法的背後最大推力。

高教工會研究員陳柏謙表示，台北美國商會財務長與理事的金奇偉，所代表的美光公司，去年在美光工會成立不久，召開勞資協商會議前將工會理事長違法解雇；理事會成員中的奧美公關公司，曾公開徵求無薪實習生，台灣康寧顯示玻璃公司、國際康健人壽保險公司亦曾未給付加班費遭罰。

勞團指，台北美國商會會長、麥肯錫台北分公司總經理章錦華，更曾高分貝表示，台灣工時無彈性，一例一休舉世罕見，將法令限制加班時數形容為父權思維，會嚇跑國際人才，更主張四周變形工時應擴及全體勞工，堪稱慣老闆幹話大賽代表，台灣勞權的崩壞，美國商會「居功厥偉」。

為此，勞團今日聚集於美國商會前抗議，呼籲全國勞工一起加入「討七天、廢惡法」公投連署，喊出「爭勞權、拚公投、要加薪、反過勞」四大訴求，要民眾一起在今年5月1日站出來加入五一大遊行。

北市產總秘書黃健泰表示，今年遊行預計中午12時30分從凱道出發至立法院，預估至少會有5千人上街，此外，公投也預計要在8月底前達成30萬份連署門檻，送交中選會。

(中時)