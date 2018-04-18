法官性騷案引熱議 許宗力：性平不限男女

2018年04月18日 11:55 中時 王己由

前法官陳鴻斌性騷擾女助理遭職務法庭輕判，引發各界爭議，面對質疑司法院動起來，不僅喊出「司法#MeToo」，18日還召集全國各級法院院長，舉辦性別意識培力課程研習，紮根性平意識，司法院長許宗力強調，司法權作為憲法的守護者，性別議題不限男女平等，重申包括LGBTQ，也就是在性傾向、性別認同上的性少數族群，也需要保障。

司法院今(18)日上午9時50分假法官學院，召集各級法院院長，舉辦「107年司法首長性別意識培力研習會」，邀請交大教授林志潔講授「以性別觀點談性騷擾與侵害審判」、中研院研究員焦興鎧講授「職場性別平等與性騷擾防治」。

許宗力致詞時說，最近法官的性別平權意識成為社會關注、討論的焦點，反映出在司法體系內，消除性別歧視的努力做的還不夠，在以人權立國自詡的我國，性別平等固然早已是憲法位階的規範要求，但受到傳統守舊文化的羈絆，應然與實然間，還是存在巨幅的落差。

他說，司法權作為憲法的守護者，核心功能正是保障人民的憲法權利，弭平社會既存的不正義，上至整體司法改革的政策方向規劃，下至每一件司法審判涉及的個案判斷，都應圍繞著憲法基本權保障的實現。

性別議題並不限於男女平等，在性傾向、性別認同上的性少數族群LGBTQ，司法體系對他們所蒙受的不平等對待也必須有所警覺。另司法人員也需保有身心障礙意識，確保身心障礙者能在與他人平等的基礎上獲得司法的保護；處理涉及原住民或新移民的司法案件時，也須注重多元文化的肯認，避免少數族群生活方式及尊嚴反而遭到司法的踐踏。

(中時)