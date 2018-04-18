日媒： 金正恩文在寅或可得和平獎 「川金會」望在列車可到之處

2018年04月18日 11:56 中時 黃菁菁

日本《週刊現代》刊載北韓勞動黨幹部受訪的內容，該幹部表示，「能否實現朝鮮半島的非核化，端視美韓如何出招」，至於北韓今後是否不再採取恫嚇外交？他表示，「那要看川普政府如何做，川普政府若停止對我國的敵視政策，我們也沒有出手的理由。說不定北韓領袖金正恩和南韓總統文在寅今年年底會一起出現在諾貝爾和平獎頒獎典禮上。」

有關北韓領導人勞動黨委員長金正恩3月訪問北京，與大陸國家主席習近平舉行首次高峰會談，是否提及朝鮮半島非核化問題時，該幹部指出，金正恩在會談中表示:「如果南韓和美國能善意回應我們的努力，營造和平與安定的氛圍的話，為了實現和平，將採取階段性且同時並進的措施，朝鮮半島的非核化問題是可以解決的。」

該幹部強調，「也就是說，解決核問題是要看南韓和美國如何出招，特別是川普政府如何做吧，我們的立場已獲得習近平主席的理解」。

金正恩是否能在美朝高峰會談上，允諾做到川普要求的「完全、不可逆且可驗證的非核化」？該幹部指出，金正恩表示「採取階段性且同時並進的措施」，也就是說與美國談判是以「行動對行動」為原則，北韓要求的是與美國簽署和平協定，以南北韓同胞為主體的朝鮮半島統一。這取決於川普政府是否有將1953年簽署的朝鮮停戰協定改為和平協定的意願。

有關美朝高峰會談的舉行地點，該幹部表示，「可能在美國或歐洲吧，因為元帥希望去『可以搭列車移動的地方』，文在寅政府推薦在簽署《朝鮮停戰協定》的板門店，以向全球展現南北韓的和解。習近平則提案在北京舉行。」

預定接任美國國務卿的是強硬派的中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo），對此人事佈局，該幹部指出，當然有很大的擔憂，過去川普總統對北韓採取的並非對話而是對決的姿態，因此我們對川普政府的疑慮並未消除。金正恩應該會在4月27日的南北韓會談時提出要求，若無法消除疑問，那麼金正恩就沒有見川普的理由了。

他強調，「說穿了，川普突然提出想見元帥(金正恩)，是為了想在11月的美國中間選舉獲得支持吧，那麼在11月以前召開也都可以，不是嗎？」他表示，南北韓高峰會談後，將再研判是否有召開美朝高峰會談的必要，也有可能會喊停。

(中時)